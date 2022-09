Vor Avatar 2 kommt Teil 1 in besserer Qualität als je zuvor zurück ins Kino: Sichert euch jetzt Tickets

Bevor mit Avatar 2 der am meisten erwartete Blockbuster 2022 startet, könnt ihr den ersten Teil nochmal im Kino schauen. Das lohnt sich vor allem für die technische Überarbeitung des Meilensteins.

Bald ist es endlich so weit und Avatar 2: The Way of Water erscheint nach einer gefühlten Ewigkeit wirklich. Mit so noch nie gesehenen 3D-Unterwasserszenen will James Cameron einmal mehr das Kino revolutionieren.

Bevor Avatar 2 im Dezember bei uns anläuft, könnt ihr aber nochmal den ersten Meilenstein auf der großen Leinwand erleben. Avatar - Aufbruch nach Pandora läuft ab dem 22. September wieder im Kino. Ihr könnt euch jetzt schon Tickets für den Sci-Fi-Blockbuster in besserer Qualität als je zuvor sichern.

Schaut hier noch den Trailer zur Avatar-Wiederaufführung:

Avatar: Aufbruch nach Pandora - Trailer (Deutsch) HD

Darum lohnt sich Avatar 1 nochmal im Kino

Schon 2009 beeindruckte Avatar mit spektakulären 3D-Effekten. 2022 kommt der Meilenstein in einer Remastered-Fassung zurück ins Kino, wobei der Blockbuster in sogenanntes 4K High Dynamic Range (oder auch 4K-HDR) konvertiert wurde. Bewegungen sehen dadurch noch flüssiger und dynamischer aus. Gerade die Actionszenen sollen so nochmal beeindruckender wirken.

Mehr dazu lesen: Avatar 1 kommt nochmal verbessert ins Kino: Alles zum Start und warum sich die Neuveröffentlichung lohnt



Tickets für den Re-Release von Avatar 1 könnt ihr jetzt schon kaufen. Falls ihr bei euch in der Nähe ein IMAX-Kino habt, haltet auch unbedingt Ausschau nach Vorstellungen auf der größtmöglichen Leinwand.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Instagram, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Instagram Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Nach der Wiederaufführung des ersten Avatar-Teils dauert es jetzt wirklich nicht mehr lange bis zum Start der Fortsetzung. Avatar 2 läuft ab dem 14. Dezember 2022 bei uns im Kino. Auch Teil 3 wurde bei der D23 Expo am Wochenende endgültig bestätigt.

Schaut ihr Avatar 1 nochmal im Kino?