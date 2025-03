Vor Christopher Nolans The Odyssey gab es bereits über 30 Verfilmungen des Abenteuer-Epos – nur eine ist ein Meisterwerk

Homers Odyssee-Epos brachte schon lange vor Christopher Nolans aktuellem Projekt unzählige Umsetzungen in Film- und Serienform hervor. Die vielleicht beste spielt in Mississippi.

Oppenheimer-Regisseur Christopher Nolan bleibt beim Buchstaben O und arbeitet aktuell an The Odyssey, einer filmischen Umsetzung von Homers klassischer Odysseus-Erzählung. Dabei ist er längst nicht der erste, der sich an das epische Abenteuer aus dem alten Griechenland macht.

Doch während Serien wie Clash of the Gods und Filme wie The Return sich offensichtlich auf die Odyssee beziehen, gibt es andere Titel, bei denen der Bezug eher überrascht. So zum Beispiel beim Sci-Fi-Anime Odysseus 31, dem Gang-Film Die Warrios und nicht zuletzt Der SpongeBob Schwammkopf Film. Ein ganz bestimmter Streifen ist jedoch ein absolutes Meisterwerk unter den Odysseen.

Die wohl beste Odyssee-Verfilmung ist O Brother, Where Art Thou? von den Coen-Brüdern

Mit O Brother, Where Art Thou? - Eine Mississippi-Odyssee schufen die Coen-Brüder Joel und Ethan (The Big Lebowski, No Country for Old Men) ein satirisches Südstaaten-Musical, das in ihrer Filmographie gern übersehen wird. Der Film mit George Clooney, John Turturro und Tim Blake Nelson dreht sich um drei Insassen, die 1937 aus dem Gefängnis ausbrechen und auf ihre ganz eigene Knasti-Odyssee aufbrechen.

Schaut euch hier den Trailer zu O Brother, Where Art Thou? an:

O Brother Where Art Thou - Trailer (Deutsch)

Clooneys Filmfigur Ulysses Everett McGill bezieht sich direkt auf Odysseus (der im Englischen Ulysses genannt wird), aber da hören die Parallelen zur sagenhaften Heimreise des Helden nicht auf: Drei Country-Sängerinnen (Mia Tate, Musetta Vander und Christy Taylor) treten als Sirenen auf und ein einäugiger Bibelverkäufer (John Goodman) hält als Zyklop her.

Mit einer 7,4 von 10 nach 13.019 Bewertungen kann sich No Country for Old Men in der Moviepilot-Community durchaus blicken lassen. Der Soundtrack wurde bei den Grammy Awards 2002 sogar als Album des Jahres ausgezeichnet.

Mehr: Alle wichtigen Infos über Nolans The Odyssey

Wo kann man die ungewöhnliche Odyssee-Verfilmung streamen?

Streamen kann man O Brother, Where Art Thou? derzeit nur beim Amazon-Kanal ARTHAUS+ in der Flatrate. Als Leih- und Kauftitel gibt es ihn darüber hinaus bei Amazon, Apple TV und den üblichen Verdächtigen. Alternativ könnt ihr euch auf die Odyssee machen, die Blu-ray oder DVD von Universal aufzutreiben.