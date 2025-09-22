Vorschau auf die nächste Stefan Raab Show: Mit 2 Aktionen will man bei der Stange halten

Stefan Raab ist wieder zurück und hat mit der Kurzfassung seiner neuen Show in der letzten Woche für einiges an Aufsehen gesorgt. Für den offiziellen Showbeginn hat er eine besondere Idee in petto.

Die Stefan Raab Show zeigte letzte Woche in ihrer Kurzfassung schon, was das Publikum in der regulären Sendung jede Woche erwarten kann: Late Night TV im Sinne des früheren TV total-Raabs. Dabei gibt es auch schon ein Motto für die kommende Woche und eine kleine Überraschungsankündigung.



Raab verschenkt Sendezeit für seine Show

In seiner letzten 15-minütigen Version der Stefan Raab Show kündigte der Entertainer eine neue Idee an. "Wir schenken Ihnen 45 Sekunden Sendezeit zur freien Verfügung", so Raab. Dabei geht es nicht um das Talent als solches – alle möglichen Ideen sind erlaubt.

Dabei wird in jeder Sendung darüber abgestimmt, welche Person aus der geschenkten Sendezeit das Meiste herausgeholt hat. Die siegreiche Person erhält ein Preisgeld von "Minimum 1.000 Euro".



Weitere TV-News:

Bodybuilding wird das Motto der nächsten Stefan Raab Show

Die nächste Folge der Stefan Raab Show steht diesmal unter einem besonderen Motto: Bodybuilding. Dafür hat sich Raab mit Markus Rühl und Urs Kalecinski (Anwärter auf Mister Universum) die richtige Auswahl an Gästen eingeladen.

Dazu gesellt sich auch Moderator und Fernsehkoch Horst Lichter. Die Bares für Rares-Legende war nämlich mit 19 Jahren ein Bodybuilder, musste aber sein Hobby nach einem Herzinfarkt an den Nagel hängen.



So könnt ihr Die Stefan Raab Show schauen

Die Stefan Raab Show läuft ab sofort jeden Mittwoch um 20:15 Uhr auf RTL. Wer eine Folge verpasst haben sollte, kann sie mit RTL+ nachholen.

