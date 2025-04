Wednesday Staffel 2-Trailer enthüllt ersten Blick auf Addams Family-Mitglied, das wir noch nicht in der Serie gesehen haben

Der Trailer zur 2. Staffel von Wednesday sorgt seit seiner Veröffentlichung für Aufsehen. Das hat einen bestimmten Grund: Er gewährt viele spannende Einblicke in die Netflix-Fortsetzung.

Lange haben wir auf den ersten Trailer zur 2. Staffel von Wednesday gewartet. Drei Jahre ist es inzwischen her, dass die makabere Fantasy-Serie ihre Premiere bei Netflix gefeiert hat. Dieses Jahr kehrt Jenna Ortega als Wednesday Addams auf die heimischen Bildschirme zurück und zeigt sich einmal mehr von ihrer düsteren Seite.

Die 2. Staffel von Wednesday wartet mit der Rückkehr zahlreicher bekannter Gesichter auf. Darüber hinaus lernen wir einige Figuren kennen, die es bislang nicht in den Umkreis der Nevermore Academy bei Netflix geschafft haben. Dazu gehört auch ein weiteres schräges Mitglied der Addam-Familie, namentlich Grandmama Addams.

Erstes Bild enthüllt: Wednesday Staffel 2 stellt uns Joanna Lumleys Grandmama Addams bei Netflix vor

Grandmama Addam ist keine Neuerfindung der Serie. Tatsächlich existiert die Figur schon seit 1938 und tauchte erstmals in einer Geschichte von Charles Addams auf, die damals im New Yorker erschienen ist. Nun wird die Figur von Joanna Lumley in dem Netflix-Hit zum Leben erweckt. Nachfolgend könnt ihr euch das erste Bild anschauen.

Grandmama Addams ist die Mutter von Gomez, Onkel Fester und Cousin Itt. Wie beim Rest der Familie handelt es sich um einen überaus eigenwilligen Charakter, der für die ein oder andere denkwürdige Szene in der Verfilmung sorgen dürfte. Lumley ist bereits die neunte Schauspielerin, die als Grandmama vor der Kamera zu sehen ist.

Alle bisherigen Grandmama-Darstellerinnen:

Blossom Rock (1964–1966)

Jane Rose (1977)

Judith Malina (1991)

Carol Kane (1993)

Alice Ghostley (1998)

Betty Phillips (1998–1999)

Jackie Hoffman (2010)

Joanna Lumley (2025)

Darüber hinaus liehen Janet Waldo (1973), Carol Channing (1992-1993) und Bette Midler (2019, 2021) der Figur in diversen Produktionen ihre Stimme. Jetzt dürfen wir gespannt sein, wie Joanna Lumleys Interpretation bei Netflix ausfällt.

Wann startet Wednesday Staffel 2 bei Netflix?

Die 2. Staffel von Wednesday umfasst genauso wie die erste Runde acht Episoden. Der große Unterschied ist allerdings, dass diese in zwei Blöcken veröffentlicht werden. Die ersten vier Folgen erscheinen am 6. August 2025. Die übrigen vier Folgen treffen einen Monat später, am 3. September 2025, bei Netflix ein.