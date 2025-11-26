Weihnachtliche Filme und Serien-Specials streamen und gewinnen: Bei PlutoTV läuft das ultimative Festprogramm komplett kostenlos [Anzeige]

Bei PlutoTV startet die Weihnachtszeit jetzt: Streamt gratis Weihnachtsfilme und festliche Serien-Specials und erhaltet die Chance, schon jetzt mit spannenden Preisen beschert zu werden.

Die Tage werden wieder kürzer, die Temperaturen sinken und gemütliche Abende auf dem Sofa laden mit heißem Kakao, Glühwein und Keksen zur vorweihnachtlichen Stimmung ein. Was könnte da besser passen, als ein vielfältiges Weihnachtsprogramm voller Filme und Serien-Specials, um euch auf die besinnliche Zeit bis zu den Feiertagen einzustimmen?

Bei PlutoTV bekommt ihr all das komplett gratis – und noch viel mehr: Denn dazu gibt es an jedem Adventssonntag die Chance, euch schon jetzt die ersten Geschenke unterm Weihnachtsbaum zu sichern.

Bei PlutoTV Christmas kostenlos festliche Filme und Serien-Specials streamen – und gewinnen!

Für die schönste Zeit des Jahres beschert euch PlutoTV dieses Jahr mit vielfältigem Weihnachtsprogramm auf verschiedenen Sendern. Beim Hauptsender PlutoTV Christmas findet ihr so eine große Auswahl an weihnachtlichen Filmen, Serien-Specials und festlichen Kochideen, bei dem jeder und jede auf den ganz eigenen Geschmack kommt – und einem Weihnachtsfest voller Action, Spaß, Gemütlichkeit und auch einer gesunden Prise Kitsch nichts mehr im Weg steht.

Bei PlutoTV Christmas tummeln sich schon in der allerersten Dezemberwoche sämtliche Film- und Serien-Highlights für eure perfekte Adventszeit – und das rund um die Uhr!

Und weil Geschenke so sehr zu Weihnachten gehören wie ein gemütlicher Film- und Serienabend, erhaltet ihr bei PlutoTV schon jetzt die Chance, den Platz unterm Weihnachtsbaum aufzufüllen. Zum 1. Advent verlost PlutoTV ein exklusives Darts-Paket, mit welchem ihr nicht nur den Profis hautnah zuschauen, sondern euch mit eigenen Pfeilen, Shirt und Board selbst unter Beweis stellen könnt.

Über folgenden Post gelangt ihr zum großen Advents-Gewinnspiel:

Die Teilnahmebedingungen und Datenschutzbestimmungen zum Gewinnspiel könnt ihr hier nachlesen.

Bei PlutoTV streamt ihr das perfekte Weihnachtsprogramm komplett kostenlos

PlutoTV Christmas ist nur einer von zahlreichen Spezialkanälen, die euch auf dem Streamer die Weihnachtszeit versüßen sollen.

Freut euch auch auf PlutoTV Mistletoe , wo romantische Titel zum Mitfühlen und Träumen einladen.

, wo romantische Titel zum Mitfühlen und Träumen einladen. Beim PlutoTV Weihnachtskino gibt's festliche und besinnliche Filme rund um die Uhr.

gibt's festliche und besinnliche Filme rund um die Uhr. Bei PlutoTV Movies laufen dagegen Filme sämtlicher Ausrichtung und Genres. Neben Feiertags-Titeln kommen hier auch die Weihnachtsmuffel auf ihre Kosten.

PlutoTV ist ein werbefinanzierter Streaming-Dienst mit Live-TV-Angebot. Dabei gilt das Motto: Jetzt streamen. Nie bezahlen. Für die Nutzung benötigt ihr kein Abo – nur ein Smartphone, Tablet, Laptop oder Smart TV mit Internetzugang. Ihr könnt PlutoTV nämlich ganz einfach über die Website oder per App auf Smart TVs oder Smartphones empfangen.

PlutoTV bietet eine Vielzahl von Live-TV-Sendern, die alle möglichen Geschmäcker abdecken. Das Angebot reicht von Sport über Serien bis hin zu Filmen, zum Beispiel auch beim Sender Moviepilot TV mit PlutoTV. Zusätzlich zu den zahlreichen Live-Sendern gibt es bei PlutoTV auch einen On Demand-Bereich. Die Auswahl an Filmen und Serien wird dort laufend aktualisiert.

Mit PlutoTV verbringt ihr die schönste Zeit des Jahres mit dem ultimativen Weihnachtsprogramm!