Welche Serie bei Netflix & Co. willst du unbedingt als Videospiel?

Welche Serien- oder Filmwelt willst du am liebsten auf eigene Faust erkunden? Wir nehmen eure Kommentare mit in unsere nächste Podcast-Spezialfolge.

Nächste Woche dreht sich im Moviepilot-Podcast Streamgestöber alles um Serien und Filme, durch deren Welten wir selbst laufen wollen. Mit einem Controller oder der Maus in der Hand in der Welt von Amazons The Expanse zum Mars fliegen? Wie in Netflix' Locke & Key im gruseligen Keyhouse nach magischen Schlüsseln suchen?

Lasst uns einen Kommentar hier, welche Serie oder welchen Film ihr unbedingt als (gutes) Videospiel braucht. Natürlich sind auch Serien und Filme erlaubt, die bereits einen Videospielableger haben, wenn ihr euch einen besseren oder anderen wünscht.

Wir nehmen einige Meinungen der Community mit in unsere Podcast-Spezialfolge. Denn wir haben tolle Kollegen von der GamePro und dem GameStar Podcast bei Streamgestöber zu Gast.

The Boys: Den Superhelden den Kampf ansagen

Im PS4-Spiel Spider-Man konnte man als Superheld durch ganz Manhattan schwingen und Kriminellen das Handwerk legen. Ein idealer Gegenentwurf hierzu wäre die brutale Anti-Superhelden-Serie The Boys. Als Billy Butcher durchstreifen wir GTA-mäßig die Großstadt und müssen kleine und große Verbrechen begehen, um die Mitglieder der Sieben, den korrupten Superhelden, auf uns aufmerksam zu machen.

Mit selbst gebastelten Waffen müssen wir die Schwachstellen von A-Train, The Deep und Homelander ausnutzen und diese gottgleichen Wesen besiegen. (MW)

Sex Education: Wirtschaften als überforderter Teenager

Sex Education stelle ich mir als Videospiel wie eine Lebenssimulation vor, in der der Spieler seinen richtigen Partner finden muss. Wie wir danke der Netflix-Serie wissen, kann das ganz schön lange dauern. Dabei gibt es die Option, das virtuelle Budget aufzubessern, indem wir uns auf dem Pausenhof herumtreiben und Mitschüler in Fragen rund um das Thema Sex beraten.

Für jeden hilfreichen Ratschlag erhalten wir einen Bonus, den wir möglichst sinnvoll investieren müssen. (JU)

Carnival Row: Mörderische Detektivarbeit zwischen Feen

Wer die Detektivarbeit mag und Geheimnissen auf die Spur kommen will, könnte das in Carnival Row bestimmt perfekt als Mystery-Spiel ausleben.

Wahlweise in der Rolle des Polizisten Philo oder der Fee Vignette müsste eine Mordserie in unterschiedlichsten Winkeln der Stadt Burgue aufgeklärt werden, wo Menschen und Fabelwesen mehr oder weniger friedlich zusammenleben und eine übernatürliche Bedrohung im Schatten lauert. (ES)

Locke & Key: Im Keyhouse magische Schlüsseln suchen

Wer bereits Netflix' Fantasyserie Locke & Key gesehen hat, weiß, wie spannend eine Suche nach Schlüsseln sein kann. Denn es handelt sich hierbei nicht um Autoschlüssel, sondern magische Schlüssel, deren Funktionsweisen nach und nach erkundet werden müssen.

Als gruseliger First-Person-Fantasyhorror mit vielen Rätseln hat Locke & Key riesiges Potenzial.

Welche Serie oder welchen Film willst du unbedingt als Videospiel?