Wen spielt Lady Gaga in Wednesday Staffel 2? Laut Jenna Ortega wissen wir weniger, als wir glauben

Wednesday-Fans erwarten mit Spannung den Auftritt von Lady Gaga als Rosaline Rotwood im 2. Teil von Staffel 2 auf Netflix. Laut Jenna Ortega wurden Fans dahingehend an der Nase herumgeführt.

Neben zahlreichen namhaften Neuzugängen wie Joanna Lumley, Christopher Lloyd oder Haley Joel Osment hat ein Gaststar Wednesday-Fans im Vorfeld von Staffel 2 besonders in Aufruhr versetzt: Pop-Sängerin und Schauspielerin Lady Gaga. Lange wurden Details zu Gagas Rolle unter Verschluss gehalten, bis beim Tudum-Event im Mai offiziell enthüllt wurde, dass sie eine legendäre Lehrerin der Nevermore Academy verkörpern soll, die den Namen Rosaline Rotwood trägt.

Nachdem uns die ersten vier Folgen von Staffel 2 auf Netflix erreicht haben, ist die Spannung dahingehend nicht abgebrochen, denn diese haben uns Gagas Figur noch immer nicht ausführlich vorgestellt. Jetzt brachte Jenna Ortega die Gerüchteküche erneut zum Brodeln – denn ihrer Meinung nach, soll Gagas Rolle völlig anders als angekündigt ausfallen.

Lady Gaga spielt in Wednesday Staffel 2 laut Jenna Ortega keine Lehrerin

So erklärte Jenna Ortega im Interview mit Entertainment Tonight , dass alles falsch sei, was wir bisher über Lady Gagas Rolle zu wissen glaubten:

Sie ist keine Lehrerin. Das ist sie nicht. Was immer ihr gehört habt, ist falsch.

Natürlich erklärte Ortega nicht weiter, was diese kryptischen Andeutungen zu bedeuten haben. Morticia Addams-Darstellerin Catherine Zeta-Jones gab hingegen ein paar mögliche Hinweise:

Die Addams Family würde sie mit offenen Armen willkommen heißen. Ich denke tatsächlich, sie ist wahrscheinlich irgendwie genetisch mit der Addams Family verwandt, mit der echten Addams Family, die den Comic-Seiten entsprungen ist.

Möglich wäre natürlich, dass Gagas Figur fälschlicherweise als Lehrerin Rosaline Rotwood angekündigt wurde, um Fans weiter auf die Folter zu spannen und mit ihrer wahren Identität für eine riesige Überraschung zu sorgen. Wenn Gaga nicht als Lehrerin auftritt, gäbe es mehrere andere Optionen.

So könnte sie ebenfalls Wednesdays Tante Ophelia spielen, deren Identität noch nicht offiziell enthüllt wurde. Am Ende von Folge 4 befreit Wednesday eine Frau (Frances O'Connor) aus dem Keller der Willow Hill Psychiatrie, von der Fans bisher angenommen haben, dass es sich dabei um Tante Ophelia handeln muss. Womöglich wurden wir jedoch auch hier an der Nase herumgeführt. Damit hätte sie einen weitaus größeren Part als angenommen.

Weiterhin könnte Gagas Figur tatsächlich Rosaline Rotwood heißen, jedoch eine andere Funktion erfüllen, als angekündigt. Womöglich steht sie mit dem zwielichtigen Schuldirektor Barry Dort (Steve Buscemi) oder dem Kult, aus dessen Fängen Biancas Mutter entkommen konnte, in Verbindung – denn hierzu stehen noch viele wichtige Antworten aus. Sollte sie tatsächlich Rosaline Rotwood heißen, ist eine Verbindung zur Nevermore Academy jedoch naheliegend: Denn das Haus, das Morticia für die Organisation der Spendengala bezogen hat, trägt den Namen "Rotwood Cottage".

Wann kommt Wednesday Staffel 2 Teil 2 zu Netflix?

Welche Rolle Lady Gaga in Wednesday Staffel 2 tatsächlich spielt, erfahren wir spätestens am 3. September 2025, wenn die restlichen vier Folgen der Season bei Netflix eintreffen.

