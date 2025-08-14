Wednesday Staffel 2: Erster Trailer zu Teil 2 bringt Überraschungs-Star zurück und enthüllt endlich Lady Gaga

Die 2. Staffel von Wednesday ist vor wenigen Tagen auf Netflix gestartet und hat Fans mit einem riesigen Cliffhanger zurückgelassen. Der erste Trailer zu Teil 2 liefert nun Antworten.

Eine Woche ist es her, seit Wednesday mit den ersten vier Folgen von Staffel 2 bei Netflix zurückgekehrt ist und die von Jenna Ortega gespielte Addams Family-Tochter für ein neues Schuljahr an die Nevermore Academy geschickt hat. Nachdem sie sich dort unter anderem mit einer Stalkerin, mordlustigen Krähen, einem Zombie und einer Todesvision ihrer Mitbewohnerin Enid (Emma Myers) herumschlagen musste, hat uns Teil 1 mit einem riesigen Cliffhanger in die Pause entlassen.

Der erste Trailer zu Teil 2 löst diesen nun auf und enthüllt dabei gleich mehrere überraschende Gesichter – bzw. Stimmen. Doch seht selbst.

Schaut hier den Trailer zu Wednesday Staffel 2 Teil 2:

Wednesday Staffel 2 Teil 2 - Trailer (Deutsch) HD

Trailer zu Wednesday Staffel 2 Teil 2 bringt Schuldirektorin Wheems zurück – und teast Lady Gagas Figur

Nachdem Wednesday am Ende von Folge 4 von Tyler (Hunter Doohan) aus dem Fenster des Willow Hill Krankenhauses geschleudert wurde, fällt sie ins Koma. Der Trailer zeigt, dass sie aus diesem erwacht und nicht etwa in der Hölle landet, sondern zurück auf der Erde, wo sie fortan eine neue wie altbekannte Begleiterin an ihrer Seite hat: Schuldirektorein Larissa Wheems (Gwendoline Christie), die im Staffel 1-Finale eigentlich das Zeitliche gesegnet hatte.

Wheems fungiert nun offenbar als Wednesdays neue Wegweiserin und steht ihr bei dem Vorhaben zur Seite, die sich anbahnende Gefahr durch Tyler auf freiem Fuß abzuwenden, der jetzt nicht nur hinter Wednesday her ist, sondern auch hinter Enid.

Doch das war noch nicht alles: Am Ende des Trailers hören wir eine Stimme, die sich verdächtig nach der von Pop-Sängerin und Schauspielerin Lady Gaga anhört. "Vorsicht, denn du wirst den Preis dafür bezahlen", erklärt die Stimme und gibt damit die erste offizielle Andeutung an Lady Gagas heiß erwartete Figur in Wednesday Staffel 2.

Wann kommt Wednesday Staffel 2 Teil 2 zu Netflix?

Was es damit genau auf sich hat, erfahren wir am 3. September 2025, wenn die restlichen vier Folgen von Wednesday Staffel 2 bei Netflix eintreffen. Mehr zu Wednesday Staffel 2 hört ihr bis dahin in unserem Podcast:

Podcast zu Netflix’ Wednesday-Rückkehr in Staffel 2

Nach drei Jahren Wartezeit meldet sich Netflix’ Erfolgsserie Wednesday zurück und wir prüfen Staffel 2 des Fantasy-Hits auf Herz, Nieren und eiskalte Händchen. Zwischen Tim Burtons Fußabdruck, Jenna Ortegas schwarzen Tränen sowie Stalker- und Zombie-Sidekicks verdient das Wiedersehen viel Lob, aber auch etwas Kritik.

Ist es gut, dass wir mehr von der Addams Family zu sehen bekommen? Wir diskutieren alte und neue Figuren und sprechen im Spoiler-Teil auch über das Ende und welche Theorien wir zu Teil 2 von Staffel 2 haben, den Netflix am 3. September 2025 zeigt.

