Wer ist das Monster in Wednesday? Das große Geheimnis des Netflix-Hits enthüllt

Die Identität des blutrünstigen Monsters ist das größte Mysterium im Netflix-Hit Wednesday. Wir erklären, wer hinter den grausamen Morden steckt.

Wednesday (Jenna Ortega) ist nicht nur Spross einer schaurigen Horror-Familie und die nächste große literarische Sensation, sondern auch Mord-Ermittlerin. Immerhin hat im Netflix-Hit Wednesday ein Monster diverse Unschuldige auf dem Gewissen. Aber wer versteckt sich hinter der angsteinflößenden Fassade des Killers?

Das Wednesday-Monster ist Jenna Ortegas Figur sehr nah

Durch ihre Ermittlungen findet Wednesday irgendwann heraus, dass es sich bei dem Monster um einen sogenannten Hyde handeln muss. Hydes sind Gestaltwandler, deren oft künstlerische Temperamente durch ein traumatisches Ereignis in eine Monsterform mutieren.

Ortegas Figur klagt daher ihren Mitschüler Xavier (Percy Hynes White) an, der künstlerisches Talent besitzt und mit der Bestie in psychischem Kontakt zu stehen scheint. Doch sie liegt falsch.

Netflix Tyler (Hunter Doohan) in Wednesday

Wie sie in einer verstörenden Szene herausfindet, steckt ihr Freund Tyler (Hunter Doohan) hinter den Morden. Die rachsüchtige Laurel Gates/Marylin Thornhill (Christina Ricci), die sich wegen vergangenem Unrecht an der Nevermore Academy rächen will, hatte ihn durch die Erinnerung an traumatische Erlebnisse in einen Hyde verwandelt. Seitdem versteckt sich der blutrünstige Tyler hinter einer harmlosen Fassade und tötet regelmäßig Menschen.

