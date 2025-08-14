Wer ist Larissa Weems in Wednesday Staffel 2? Was ihr über die überraschende Nevermore-Rückkehrerin wissen müsst

Der erste Trailer zu Wednesday Staffel 2 Teil 2 hat die Rückkehr von Gwendoline Christie als Schulleiterin Larissa Weems enthüllt. Doch wie konnte sie zurückkehren?

Wenn ihr den ersten Trailer zum 2. Teil von Wednesday Staffel 2 gesehen und viele Fragen habt, seid ihr nicht alleine. Denn darin wird nicht nur die heiß erwartete Rolle von Lady Gaga geteast. Auch kehrt darin eine überraschende Figur zurück: die ehemalige Nevermore-Schulleiterin Larissa Weems (Gwendoline Christie). Sie soll Wednesday (Jenna Ortega) als Wegweiserin zur Seite stehen.

Aber Moment mal – ist Weems nicht eigentlich tot?!

Wir haben Schulleiterin Weems im Wednesday Staffel 1-Finale sterben sehen

Larissa Weems war in der 1. Staffel von Wednesday als Schulleiterin der Nevermore Academy zu sehen. Wir erfahren, dass sie in ihrer Jugend selbst dort Schülerin war und sich ein Zimmer mit Wednesdays Mutter Morticia (Catherine Zeta-Jones) teilte. Damals hatte Larissa ein Auge auf Gomez (Luis Guzmán) geworfen und ihn zu einem Ball eingeladen, doch dieser zog Morticia vor. Als sie Gomez später mit einem blutüberströmten Schwert auf dem Schuldach sah, von dem gerade die Leiche von Garrett Gates heruntergefallen war, schob sie die Schuld gegenüber der Polizei Morticia in die Schuhe. Fortan sind beide zu Rivalinnen geworden.

Als Wednesday an die Schule kommt, behält Weems die junge Unruhestifterin im Auge und nutzt dafür häufig ihre Fähigkeit als Gestaltwandlerin. Sie möchte sich mit den Normies in Jericho gut stellen und stellt daher sogar eine Normie-Lehrerin ein: Marylin Thornhill (Christina Ricci). Später kommt heraus, dass hinter Thornhill eigentlich Laurel Gates steckt, die Tyler (Hunter Doohan) unter ihrem Bann weiß und durch ihn Morde verübt. Als Wednesday Thornhills Identität entschlüsselt, lockt sie Thornhill gemeinsam mit Schulleiterin Weems in eine Falle.

Weems nimmt mithilfe ihrer Fähigkeiten die Gestalt von Tylers Hyde an. Als Thornhill den Hyde damit beauftragt, Wednesday zu töten, verwandelt sich Weems zurück. Thronhill vergiftet Weems daraufhin mit Nachtschatten-Gift, woraufhin sie aus dem Mund schäumend zu Boden fällt. Für Wednesday – und das Publikum – sah der Vorfall so aus, als sei Weems gestorben.

Ist Larissa Weems in Wednesday Staffel 2 doch nicht tot?

Im ersten Trailer zum 2. Teil von Wednesday Staffel 2 steht Larissa Weems plötzlich vor Wednesday. Sie soll als neue Wegweiserin für Wednesday fungieren, nachdem diese Goodys Buch verloren hat. Im Trailer sehen wir Wednesday unter anderem in Interaktion mit Enid (Emma Myers), während Weems um sie herumschwirrt. Hier wirkt es, als könnte Enid Weems nicht sehen. Ob Weems also tatsächlich ins Leben zurückgekehrt ist oder Wednesday stattdessen als eine Art Geist unterstützt, ist noch nicht geklärt.

Die Antwort erfahren wir, wenn der 2. Teil von Wednesday Staffel 2 bei Netflix eintrifft. Ab dem 3. September 2025 stehen die restlichen vier Folgen der neuen Season im Streaming-Abo zur Verfügung.

Zum Weiterlesen:

Podcast zu Netflix’ Wednesday-Rückkehr in Staffel 2

Nach drei Jahren Wartezeit meldet sich Netflix’ Erfolgsserie Wednesday zurück und wir prüfen Staffel 2 des Fantasy-Hits auf Herz, Nieren und eiskalte Händchen. Zwischen Tim Burtons Fußabdruck, Jenna Ortegas schwarzen Tränen sowie Stalker- und Zombie-Sidekicks verdient das Wiedersehen viel Lob, aber auch etwas Kritik.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ist es gut, dass wir mehr von der Addams Family zu sehen bekommen? Wir diskutieren alte und neue Figuren und sprechen im Spoiler-Teil auch über das Ende und welche Theorien wir zu Teil 2 von Staffel 2 haben, den Netflix am 3. September 2025 zeigt.

