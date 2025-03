Wer stiehlt mir die Show? geht heute mit neuer Staffel weiter: Joko kämpft gegen Stars wie Heike Makatsch – und einen Rückkehrer

Heute startet endlich die neunte Staffel von Wer stiehlt mir die Show? auf ProSieben. 2 Kandidat:innen und ein Wiederkehrer sind dabei.

Acht Staffeln lang versuchten Kandidat:innen, Joko Winterscheidt die Moderation bei Wer stiehlt mir die Show? streitig zu machen. Obwohl der Entertainer sein Bestes gibt, um die Show nicht zu stehlen, ist es schon einigen Prominenten gelungen. Ob Joko in dieser Staffel besser abschneidet?



Teddy zeigt sich hochmotiviert in der neuen Staffel

Heute startet um 20.15 Uhr die 9. Staffel von Wer stiehlt mir die Show?. Unter den Kandidat*innen befindet sich neben Rea Garvey und Heike Makatsch auch Teddy Teclebrhan, der als erster Rückkehrer überhaupt in der Sendung auftritt. Der Comedian war bereits in der zweiten Staffel am Start, konnte aber nicht überzeugen. Jetzt scheint er hochmotiviert, wie er in der Sendung erklärt:



Ich bin ja in zwei Teilen hier, ich bin damals gebrochen aus dieser Show gegangen, deswegen bin ich hier, um mich zusammenzuflicken



Jetzt versucht er sein Bestes, zeigt sich aber in der Vorschau von Joko Winterscheid auf die neue Staffel noch recht unbeholfen:

Die Vorschau zeigt einen Einblick in die erste Kategorie der Show “Die leichten Fünf”, die für die Kandidat:innen aber alles andere als einfach sind. Matheaufgaben oder Fragen zur deutschen Literatur bringen die Teilnehmer an ihre Grenzen, aber besonders peinlich wird es, wenn niemand weiß, wofür die Abkürzung WC steht.



Heike Makatsch hat diese Staffel besonders viel Spaß gemacht

Für Heike Makatsch war die Staffel rückblickend eine tolle Erfahrung. Sie "wollte gar nicht, dass es aufhört" und hat das Kandidatenfeld wie eine Familie erlebt. Vor allem mit Teddy habe sie sich gut verstanden, er sei immer “offen und fröhlich” gewesen. "Mit ihm kann es nicht so schlimm werden", so Makatsch über den Comedian.



Wer wissen will, wie sich Heike Makatsch, Teddy und Co. schlagen, sollte heute Abend um 20.15 Uhr auf ProSieben einschalten. Jeden Sonntag um diese Zeit gibt es eine neue Folge. Wer Joyn Plus abonniert hat, kann die neue Folge sogar eine Woche im Voraus sehen.