Wie JBL, nur günstiger und viel lauter: Dieser Party-Lautsprecher mit Mega-Akku bringt den Boden zum Beben

JBL kann sich warm anziehen: Die W-King T9 Pro kann mit der Partybox 310 locker mithalten, ist aber deutlich günstiger. Wir stellen euch den Mega-Lautsprecher näher vor.

Die JBL Partybox 310 gehört zu den beliebtesten Party-Lautsprechern, und zwar aus gutem Grund: Sie kombiniert eine Lightshow mit kräftigen Bässen und einer Leistung von 240 Watt, die den Boden zum Beben bringt. Sie hat allerdings auch einen Nachteil, denn sie ist ganz schön teuer. Doch wir haben eine Alternative für euch.

Der W-King T9 Pro bietet alles, was die JBL Partybox 310 ausmacht, nämlich einen satten, klaren Klang, coole Lichteffekte und einen starken Akku. Doch im Vergleich zur Konkurrenz von JBL kostet er fast die Hälfte und ist noch dazu um 20 Dezibel lauter.

Leistungsstarke Partybox super günstig bei Amazon Deal Zu Amazon

W-King T9 Pro: Starke JBL-Konkurrenz mit krassem Bass zum Schnäppchenpreis

Bei Amazon bekommt ihr den W-King T9 Pro derzeit für günstige 231,19 Euro *, wenn ihr den 40-Euro-Coupon auf der Shop-Seite aktiviert. Damit ist der Party-Lautsprecher weniger als halb so teuer wie der aktuelle Preis, den ihr für die JBL Partybox 310 beziehungsweise den Nachfolger, die Partybox 320 zahlen müsst (aktuell 530 Euro bei Amazon *).



Der Schnäppchenpreis, für den ihr den W-King T9 Pro derzeit kaufen könnt, bedeutet aber nicht, dass ihr Abstriche bei der Ausstattung der Partybox machen müsst, im Gegenteil. Denn die Partybeleuchtung der JBL-Box gibt es auch beim W-King-Modell, und auch die Lautsprecher selbst können überzeugen.

Der W-King T9 Pro verfügt nämlich über zwei 2,5 Zoll Hochtöner und zwei 6,5 Zoll Tieftöner, die für ordentlich Wumms sorgen. Wie intensiv der Bass den Boden zum Beben bringen soll, könnt ihr außerdem in 12 Stufen mithilfe des integrierten Drehreglers einstellen.



Bei einer Leistung von 250 Watt erzeugt der W-King T9 Pro übrigens eine Lautstärke von maximal 120 Dezibel, und damit 20 dB mehr als die JBL-Konkurrenz. Viel lauter geht es fast nicht mehr, denn der lauteste Bluetooth-Lautsprecher der Welt (der Soundboks 4 *) dröhnt mit 126 dB nur marginal kräftiger.



W-King T9 Pro: Diese Top-Features hat die Partybox noch zu bieten



Aber auch bei den anderen Spezifikationen hat der W-King T9 Pro gegenüber der JBL Partybox 310 die Nase vorn: Er verfügt über einen austauschbaren Akku, der mit bis zu 60 Stunden Laufzeit mehr als dreimal so lange durchhält wie das JBL-Modell.



Zudem ist er nach IPX5-Standard zertifiziert, was bedeutet, dass er gegen Wasserstrahlen geschützt ist. Die JBL Partybox bietet lediglich IPX4-Schutz. Die Nutzung des W-King T9 Pro bei leichtem Regen oder am Strand ist also kein Problem.



Ein zusätzliches Extra des W-King T9 Pro, das ihr sonst nur bei der JBL Partybox 320, nicht aber bei der Partybox 310 bekommt, ist der integrierte Klinke-Anschluss für Mikrofon, Gitarre und andere Instrumente. Damit eignet sich der Lautsprecher auch als Verstärker oder für den nächsten Karaoke-Abend.



Der W-King T9 Pro ist damit die perfekte Alternative für alle Musik-Fans, die nach einem günstigen, aber leistungsstarken Party-Lautsprecher suchen. Allerdings solltet euch den Kauf nicht allzu lange überlegen, denn das Angebot bei Amazon gilt nur für begrenzte Zeit.

* Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.