Nach Netflix-Bombast: Zack Snyder dreht neuen Kriegsfilm, der Fans komplett überraschen dürfte

DC- und Netflix-Regisseur Zack Snyder dreht ein Kriegsdrama, das für seine Verhältnisse ein kleinerer Film werden soll. Erfahrt hier mehr Details zu dem Projekt, das Snyder seit 20 Jahren realisieren will.

Wenige Regisseure stehen so sehr für krachenden Blockbuster-Bombast und überstilisierte Bilder wie Zack Snyder. Wer Filme wie 300, Sucker Punch, Man of Steel oder zuletzt den Rebel Moon-Zweiteiler bei Netflix gesehen hat, wird diese Markenzeichen sofort unterschreiben.

Jetzt sind Details zum neuen Film des Regisseurs bekannt, der Snyder-Fans sehr überraschen dürfte. Verglichen mit den bisherigen Verhältnissen und Größendimensionen des Filmemachers wird das Kriegsdrama ein kleiner Indie-Film.

Zack Snyder realisiert mit The Last Photograph ein Herzensprojekt

Wie unter anderem Deadline berichtet, dreht Snyder als nächstes The Last Photograph. Der Regisseur hatte die Idee zu dem Film schon in den 2000ern und kam aufgrund der vielen großen Projekte und Franchise-Blockbuster bis jetzt nicht dazu, das Kriegsdrama zu realisieren.

In The Last Photograph sucht ein ehemaliger DEA-Agent in den südamerikanischen Bergen nach den Kindern seiner ermordeten Geschwister, die Diplomaten sind. Unterstützt wird er im Kriegsgebiet von einem drogensüchtigen Fotografen, der als Einziger die Mörder gesehen hat. Snyder selbst beschreibt den Film so:

The Last Photograph ist eine Meditation über Leben und Tod, die einige der Prüfungen verkörpert, die ich in meinem eigenen Leben erlebt habe, und die Erforschung dieser Ideen durch die Bildgestaltung.

Bis jetzt stehen Stuart Martin (Army of Thieves) und Fra Fee für die Hauptrollen in dem Kriegsdrama fest. Das Drehbuch hat Snyders langjähriger Kollaborateur Kurt Johnstad nach der Story des Regisseurs geschrieben. Als Komponist soll unter anderem Soundtrack-Legende Hans Zimmer an Bord sein.

Von Netflix ist in den Meldungen zu The Last Photograph keine Rede. Es handelt sich wohl um einen klassischen Kinofilm für die große Leinwand. Für den Streaming-Dienst entwickelte Snyder zuletzt einen Action-Thriller über das Los Angeles Police Department. Der aktuelle Stand davon ist unklar. The Last Photograph soll jetzt erstmal definitiv das nächste Projekt des Filmemachers werden.

Wann startet der neue Zack Snyder-Film im Kino?

Da sich The Last Photograph gerade noch in einem ziemlich frühen Produktionsstadium der Vorbereitung befindet, wird die Veröffentlichung noch eine ganze Weile auf sich warten lassen. Der Dreh könnte kürzer ausfallen, nachdem die Produktion vergleichsweise kleiner und einfacher sein soll. Wir rechnen mit einem Start des neuen Snyder-Films trotzdem nicht vor 2027.