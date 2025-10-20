Wird es einen Teil 4 von Culpa Mia geben? So geht die Reihe bei Amazon Prime weiter

Seit wenigen Tagen könnt ihr Culpa Nuestra bei Amazon Prime streamen. Fans fragen sich nun, ob auch Teil 4 der Reihe kommt, die mit Culpa Mia ihren Anfang genommen hat.

Kaum wurde der dritte Teil der Culpables-Saga bei Amazon Prime veröffentlicht, stürmte die Verfilmung der gleichnamigen Romanvorlage von Mercedes Ron die Streaming-Charts. Nicht nur hat sich Culpa Nuestra in der Top 10 auf Platz 1 festgesetzt. Auch die vorherigen Teile, Culpa Mia und Culpa Tuya, sind in der Liste vertreten.

Mit anderen Worten: Die Culpables-Saga zieht sowohl eingefleischte Fans als auch ein breites Publikum in den Bann. Dementsprechend dürfte es kein Wunder sein, dass am Ende vor allem eine Frage die Zuschauer:innen beschäftigte: Wird es Teil 4 geben? Wir haben eine gute und eine schlechte Nachricht für euch.

So stehen die Chancen für Culpa Mia 4 bei Amazon Prime

Die schlechte Nachricht zuerst: Amazon hat bislang Teil 4 kein grünes Licht gegeben. Der Grund dafür dürfte die Vorlage sein. Mercedes Ron beendete die Geschichte nach drei Bänden, sodass Culpa Nuestra alle losen Fäden zusammenführt und die Erzählung um Noah (Nicole Wallace) und Nick (Gabriel Guevara) abgeschlossen ist.

Natürlich besteht weiterhin die Hoffnung, dass Teil 4 doch noch irgendwie seinen Weg zu Amazon Prime findet. Immerhin sind die ersten drei Filme extrem erfolgreich und in der Vergangenheit wurde schon so manche Buchreihe nach ihrer Verfilmung um einen weiteren Band erweitert, zuletzt etwa Die Tribute von Panem.

Vorerst sollten wir uns allerdings keine Hoffnungen auf Teil 4 machen. Culpa Nuestra findet für alle wichtigen Figuren einen Abschluss und schickt Noah und Nick wortwörtlich in den Sonnenuntergang. An diesem Happy End gibt es eigentlich wenig zu rütteln. Amazon Prime ist mit der Culpables-Saga aber noch lange nicht fertig.

Amazon hält mit Neuverfilmung an Culpables-Saga fest

Noch während der ersten Verfilmung hat Amazon Prime eine weitere Adaption der Vorlage in Auftrag gegeben. Diese verlagert die Handlung nach London und wartet mit Asha Banks und Matthew Broome in den Hauptrollen auf. Der erste Teil ist sogar schon erschienen: Culpa Mia – Meine Schuld: London startete im Februar 2025.

Die Fortsetzung befindet bereits sich auf dem Weg: Culpa Tuya – Deine Schuld: London wurde dieses Jahr im Sommer gedreht und feiert voraussichtlich Anfang 2026 seine Premiere auf Amazon Prime. Wenn alles nach Plan läuft, dürfen wir uns hier auch über Teil 3 freuen, der dann vermutlich 2027 im Streaming-Abo eintrifft.

Darüber hinaus hat sich Amazon Prime die Rechte an einer weiteren Buchvorlage aus der Feder von Mercedes Ron gesichert. Nach der Culpables-Saga soll auch die Dímelo-Trilogie verfilmt werden, die zwischen 2020 und 2021 erschienen ist. Konkret gehören die Romane Dímelo Bajito, Dímelo En Secreto und Dímelo Con Besos dazu.