"Wo sind all seine Sätze hin?" Robert Downey Jr. rettete eine Tom Holland-Szene, die eigentlich gelöscht werden sollte

Tom Hollands erster Marvel-Auftritt wäre beinahe deutlich kürzer ausgefallen. Doch Robert Downey Jr. setzte sich für seinen jungen Kollegen ein und rettete so den gemeinsamen Dialog.

Die Chemie zwischen Robert Downey Jr. und Tom Holland stimmt. Das lässt sich in ihren gemeinsamen Szenen als Iron Man und Spider-Man in der Marvel-Reihe kaum leugnen. Ein Faktor, den wohl auch Oscarpreisträger RDJ früh erkannte und sich deshalb für den Erhalt eines ganz besonderen MCU-Moments einsetzte.

Wie Holland im Podcast des Extremsportlers Rich Roll verriet, sollte nämlich seine erste große Marvel-Szene als Peter Parker in The First Avenger: Civil War viel kürzer werden. Darin überrascht Tony Stark seinen zukünftigen Protegé zu Hause, um ihn für die Avengers zu rekrutieren. Der launige Dialog zwischen den beiden ist ein Highlight des 2016er-Films, was Downey Jr. offenbar schon im Vorfeld erahnte.

Tom Holland verdankt Robert Downey Jr. wichtige Marvel-Szene in The First Avenger: Civil War

Holland schildert in dem Interview, dass besagte Szene bereits in den Casting-Probeaufnahmen für seine Rolle sehr gut funktionierte. Das lag vor allem an der Improvisationslust beider Stars:



Als ich [...] meine Szene mit Downey spielen musste, war das wirklich überwältigend. Ich bin ihm sehr dankbar. Beim Vorsprechen waren es acht Seiten Dialog. Es war eine lange Szene. Es lief großartig. [...] Als ich meine erste Aufnahme mit Downey machte, fing er einfach an, alles zu improvisieren und zu ändern. Das gab mir die Freiheit, ihm zu folgen. [...] Nach diesem Vorsprechen dachte ich, dass ich die Rolle bekommen würde. Es lief so gut.

Wie wir alle wissen, bekam Holland tatsächlich den Part als Spider-Man. Doch beim Dreh von Civil War sei die Szene von den Regie-Brüdern Joe und Anthony Russo plötzlich auf magere zwei Seiten gekürzt worden, um die Laufzeit ihres Blockbusters etwas zu straffen. Laut Holland überzeugte Downey Jr. die beiden Regisseure jedoch, diese Entscheidung zu revidieren und wieder auf die ursprüngliche Länge des Dialogs zu setzen:

Downey fragte: 'Wo sind all seine Sätze hin?' [...] Und er war derjenige, der sagte: 'Nein, ihr werdet die Zeit dafür aufwenden wollen. Lasst uns das Ganze vom Vorsprechen drehen. Ihr könnt es immer noch schneiden, aber ihr werdet es haben wollen'. Und sie haben alles verwendet. Das habe ich ihm zu verdanken. Das ist echt cool.



Seht hier die Szene aus Civil War mit Holland und Downey Jr.:

Der Rest ist bekanntlich MCU-Geschichte und sorgte dafür, dass die Beziehung zwischen Tony Stark und Peter Parker zu einem bedeutsamen Bestandteil der Infinity-Saga wurde.

Mehr Marvel-News:

Wann sehen wir Tom Holland und Robert Downey Jr. im MCU wieder?

Am 30. Juli 2026 startet mit Spider-Man: Brand New Day Tom Hollands nächster Auftritt als Spinnenmann. Robert Downey Jr. hat mittlerweile Rolle und Seiten gewechselt: Als neuer MCU-Oberschurke Doctor Doom bekommen wir ihn voraussichtlich ab dem 16. Dezember 2026 in Avengers 5: Doomsday zu sehen.