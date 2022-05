Spider-Man 4 mit Tom Holland: Story, Besetzung & alle wichtigen Infos zum MCU-Blockbuster

Nach der Spider-Man-Trilogie soll das MCU-Franchise mit Tom Holland weitergehen. Wir sammeln alle Infos wie Story, Besetzung und Bösewichte für euch.

Mit Spider-Man: No Way Home ist die Trilogie rund um Tom Hollands Superheld zu einem vorläufigen Abschluss gebracht worden. Das Ende des MCU-Blockbusters muss aber nicht zwangsläufig das Ende der Reihe bedeuten. Vor einiger Zeit kamen schon Berichte auf, dass es weitere Spider-Man-Filme mit Tom Holland geben soll.

Bis zum Start von Spider-Man 4 sammeln wir für euch alle wichtigen Infos wie Cast, Story, Trailer und Kinostart. Der Artikel wird regelmäßig aktualisiert und um neue Informationen ergänzt.

Story: Was ist zu Spider-Man 4 mit Tom Holland bekannt?

Bisher fast nichts. Ende November 2021 wurde lediglich bekannt, dass Sony-Produzentin Amy Pascal nach Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Far From Home und Spider-Man: No Way Home eine weitere Spider-Man-Trilogie plant. Natürlich soll auch Tom Holland wieder mit dabei sein.

Cast: Wer gehört zur Besetzung von Spider-Man 4?

Bisher wurde nur berichtet, dass Amy Pascal weitere Spider-Man-Filme mit Tom Holland machen will. Laut Screen Rant sollen aber mindestens zwei große Namen aus den bisherigen Teilen zurückkehren.

Zendaya als MJ und Jon Watts als Regisseur der bisherigen Spider-Man-Filme mit Holland stehen auf Sonys Wunschliste für Spider-Man 4 angeblich auch ganz oben.

Story: Was ist die Handlung von Spider-Man 4?

Über die Geschichte von Spider-Man 4 lässt sich nur spekulieren. Mit Sicherheit wird ein kommender Film an das Ende von Spider-Man: No Way Home anknüpfen. Hier wurde Peter Parker aus dem Gedächtnis aller Menschen gelöscht, um das von ihm ausgelöste Multiversen-Chaos rückgängig zu machen.

Ob Spider-Man 4 wieder auf Multiversen setzt und womöglich nochmal ältere Bösewichte oder Stars wie Andrew Garfield und Tobey Maguire in ihren Spider-Man-Rollen zurückbringt, bleibt abzuwarten. Nach der Post-Credit-Szene in No Way Home ist auch unklar, ob es zum langersehnten Aufeinandertreffen zwischen Tom Holland als Spider-Man und Tom Hardy als Venom kommt.

Release: Wann ist der Kinostart von Spider-Man 4?

Da die MCU-Filme bis 2023 durchgeplant sind, müssen Marvel-Fans sicher noch eine ganze Weile auf Spider-Man 4 warten. Wir rechnen nicht mit einem Kinostart vor 2024.

Was erwartet ihr von Spider-Man 4?