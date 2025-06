Yellowstone-Serie rettete MobLand vor Blamage: Helen Mirren enthüllt, was ihre Gangster-Rolle einfacher machte

Helen Mirren feiert gerade mit der Gangster-Serie MobLand neue Erfolge. Während ihr Kollege Pierce Brosnan Mühe mit seinem Akzent hatte, verließ sie sich auf ihre Erfahrung mit einer Yellowstone-Serie.

Mit irischen Gangstern legt man sich besser nicht an. Das gilt jedenfalls in der Paramount+-Serie MobLand - Familie bis aufs Blut, in der Tom Hardy, Pierce Brosnan und Helen Mirren als Verbrecher-Clan London unterjochen. Die größte Hürde in der Vorbereitung mancher Schauspieler:innen schien zunächst der starke irische Akzent zu sein. Außer für Mirren, die schlicht ihren alten Dialekt aus der Yellowstone-Serie 1923 übernahm.

Yellowstone-Serie rettete MobLand-Star Helen Mirren vor Sprachproblem

Helen Mirren erklärte im Gespräch zur Serie MobLand gegenüber dem Branchenblatt Variety :

Diese Iren [aus der Serie] haben lange in London gelebt, sprechen also einen Nordlondoner Akzent. Ich kam also am ersten Tag ans Set und dachte 'Ich lasse etwas London einfließen.' Da sagte Pierce [Brosnan] mir auf einmal, 'Nein nein, wir machen etwas Irisches.' Glücklicherweise hatte ich Cara in 1923 gespielt, die Irin war. Ich hatte den Akzent also noch sehr präsent und konnte ihn schnell wieder überstreifen.

Sowohl in MobLand als auch in 1923 spielt Mirren eine starke Patriarchin. In der Gangster-Serie zeigt sich ihre Figur allerdings viel intriganter und kaltblütiger als das vergleichsweise warme Gemüt Caras im Western-Epos des Yellowstone-Schöpfers Taylor Sheridan.

Auch interessant: MobLand war Tom Hardys Gegenmittel zu Venom

Wann kommt die neue Folge MobLand?

Zufrieden sind trotzdem längst nicht alle. Mirrens und Brosnans Akzente in MobLand wurden im Vorfeld der SerieDie Irish Times etwa nennt Brosnans Aussprache "", von dem sich auch Mirrens Sprachauftritt kaum positiv abhebe.

Wer gerade auf eine neue MobLand-Episode mit Mirrens Gangsterfrau Maeve hinfiebert, muss nicht mehr lange warten: Hier in Deutschland erscheint die 6. Folge am 20. Juni 2025 bei Paramount+. In den USA ist die erste Staffel bereits vollständig ausgestrahlt worden. Ob Staffel 2 kommt, ist noch unklar.

