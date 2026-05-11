Diese Thriller-Miniserie auf Netflix verschlingt ihr an einem Abend: Sie erzählt von Rache und dunklen Geheimnissen

In dieser kompromisslosen Miniserie erleben wir den Rachefeldzug einer Frau, die über jede Grenze geht, um ein altes Geheimnis aufzudecken.

In Zwei Gräber auf Netflix tauchen wir in die dunklen Geheimnisse einer Familie vor der strahlenden Kulisse Andalusiens ein. Dabei verschwendet die Miniserie keine Minute und bietet einen gelungenen Mix aus Spannung und Rache-Thriller.

Zwei Gräber bei Netflix: Darum geht's in der Thriller-Miniserie

Das Leben von Renterin Isabel (Kiti Manver) verläuft idyllisch: Sie gibt Klavierunterricht und hat ein enges Verhältnis mit ihrer Enkelin Verónica (Nadia Vilaplana). Bis diese gemeinsam mit ihrer Freundin Marta (Zoe Arnao) verschwindet. Kurz darauf wird Martas Leiche aus dem Wasser geborgen, während von Isabels Enkelin nach wie vor jede Spur fehlt.

Als die Polizei nach zwei Jahren aufgibt, ist Isabel außer sich. Sie ist nicht bereit, das Verschwinden Verónicas zu akzeptieren und beginnt, zu ermitteln. Isabel will Gewissheit über das Schicksal ihrer Enkelin erlangen und sich an denen rächen, die für das Verbrechen verantwortlich sind. Dabei geht sie buchstäblich über Leichen.

Zwei Gräber katapultiert uns in eine spannende Grauzone, in der Gut und Böse nah beieinander liegen

Wenn Isabel bereits in der ersten Szene etwas über den Boden schleift, das unschwer als lebloser Körper zu erkennen ist, kommt eine Ahnung auf, in welche Richtung diese Miniserie geht. Trotz der Ausgangsidee – eine Rentnerin auf Mördersuche – hat Zwei Gräber wenig mit Agatha Christies Miss Marple zu tun.

Während Christies Protagonistin meist daran interessiert ist, die Verantwortlichen auf legalem Wege zu stellen, bewegt sich Isabel konsequent in einer moralischen Grauzone. Um das Verschwinden Verónicas aufzuklären, ist ihr jedes Mittel (inklusive schmerzhafter Handwerksutensilien) recht.

Das bleibt nicht ohne Folgen. Schon bald hat Isabel (nicht nur im übertragenden Sinne) Blut an den Händen. Dass sie sich für ihre Ermittlungen ausgerechnet Rafael Salazar (Álvaro Morte) aussucht, macht die Angelegenheit nicht einfacher. Denn der ist der Vater der ermordeten Marta, der für seine früheren Aktivitäten als Auftragsmörder bekannt ist.

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Thriller bei Netflix: In Zwei Gräber jagt ein tödliches Geheimnis das nächste, bis es kein Entkommen mehr gibt

Dabei gelingt es Zwei Gräber, ein verworrenes Netz an Lügen und Geheimnissen zu spinnen, das mit jeder neuen Erkenntnis der entschlossenen älteren Dame umso undurchdringlicher erscheint. Erst ab der zweiten Hälfte der Miniserie realisiert Isabel (und mit ihr das Publikum), welche Gefahr sie durch ihren Alleingang tatsächlich heraufbeschworen hat.

Ein kleines Manko der Miniserie stellen leider die Figuren dar. So packend Isabels Rachefeldzug auch ist, so wenig erfahren wir über sie und die anderen Protagonist:innen. Dafür blieb in den (ansonsten gut genutzten drei Folgen) wahrscheinlich nicht genug Zeit. Das Potenzial wäre da gewesen. Der rasante Plot tröstet aber schnell darüber hinweg.

Trotzdem weiß Zwei Gräber zu unterhalten und bietet eine konsequente Erzählung mit einem entsprechend harten Ende.

Zwei Gräber hatte seine Premiere am 29. August 2025 auf Netflix. Die Serie ist dort im Abo enthalten.