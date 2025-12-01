1 Milliarde Minuten in 3 Tagen gesehen: Der größte Science-Fiction-Film von Amazon Prime wartet immer noch auf eine Fortsetzung

Vor 4 Jahren erschien ein Sci-Fi-Blockbuster auf Amazon Prime, der Streaming-Rekorde bracht. Seither warten Fans noch immer auf ein Sequel.

Alien und Zeitreisen ziehen immer. Das gilt wohl insbesondere für den Sci-Fi-Blockbuster The Tomorrow War, der 2021 bei Amazon Prime Video erschien und beide Elemente vereint: Der Film mit Chris Pratt kostete laut The Numbers zwar mehrere Hundert Millionen Dollar, entwickelte sich aber auch zu einem gigantischen Erfolg.

So erfolgreich war die Sci-Fi-Action The Tomorrow War mit Chris Pratt

Wie unsere Kolleg:innen von AdoroCinema berichten, stellte The Tomorrow War bei seinem Prime Video-Start am 2. Juli 2021 einen Rekord auf. Dem Hollywood Reporter zufolge wurde er in den ersten drei Tagen ganze 1,23 Milliarden Minuten geschaut. Deadline spricht unter Berufung auf Samba TV von 2,41 Millionen US-Haushalten.

Schaut hier den Trailer zu The Tomorrow War:

The Tomorrow War - Trailer 2 (Deutsch) HD

In The Tomorrow War betreten plötzlich Abgesandte aus dem Jahr 2051 unsere Zeitebene und beginnen damit, Soldaten für einen künftigen Krieg gegen Alien-Invasoren zu rekrutieren. Zu den neuen Kämpfern gehört auch Dan Forester (Pratt), ein Biologielehrer und Kriegsveteran.

Bei derart erfolgreichen Zahlen ist es wohl kein Wunder, dass schnell eine Fortsetzung von The Tomorrow War angekündigt wurde. Seither gab es allerdings kaum nennenswerte Fortschritte zu berichten. Autor Zach Dean erklärte gegenüber MSN im Juni 2025, dass er das Drehbuch verfasst habe und der Inhalt nun weiterentwickelt werde. Die Arbeit am Projekt ginge aber voran.

Wann kommt The Tomorrow War 2 zu Amazon Prime Video?

Wie genau es derzeit um The Tomorrow War 2 steht, lässt sich schwer feststellen. Sollte die Arbeit am Drehbuch abgeschlossen sein, könnten Casting und Dreharbeiten folgen. Vor Mitte 2027 rechnen wir aber nicht mit einer Fortsetzung.

Podcast: 11 heiß erwartete Netflix-Filme, die noch dieses Jahr starten

Zum Ende des Jahres veröffentlicht Netflix, mit Weihnachten und der Oscar-Saison im Blick, seine vielversprechendsten Filme. Wir haben euch die 11 spannendsten kommenden Film-Highlights bei Netflix herausgesucht und stellen sie euch näher vor.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Neue Regie-Werke von Guillermo del Toro und Kathryn Bigelow, animierter Abenteuernachschub nach Kpop Demon Hunters, Keira Knightley in einem neuen Thriller und der ersehn