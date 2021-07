Zeigt The Tomorrow War 2 die richtigen Aliens? 4 Fragen an die sichere Sci-Fi-Fortsetzung

Amazon Primes Science-Fiction-Erfolg The Tomorrow War erhält eine Fortsetzung. Die ist auch bitter nötig, denn Teil 2 muss eine ganze Reihe an Storylöchern füllen.

Es ist passiert, The Tomorrow War 2 kommt wirklich. Nur eine Woche nach dem Start des Science-Fiction-Action-Ungetüms mit Chris Pratt beim Streamingdienst Amazon Prime kündigen Skydance und Amazon Studios die Fortsetzung an, schreibt der Hollywood Reporter .

Ursprünglich fürs Kino geplant, entpuppte sich die Streamingveröffentlichung als Glücksfall. The Tomorrow War gehört Berichten zufolge zu den erfolgreichsten direkten Streamingstarts überhaupt. Es folgen nun Spoiler zu Tomorrow War.

Die Kerntruppe des ersten Films soll zurückkehren, das umfasst unter anderem Hauptdarsteller Chris Pratt als Dan Forester, Betty Gilpin als Emmy Forester, J.K. Simmons als James Forester und Regisseur Chris McKay. Außerdem – aufgehorcht! – auch Yvonne Strahovski ist mit dabei, sie spielt Dan Foresters Tochter Muri in der Zukunft. Und das ist unsere Brücke zu den knallharten Spekulationen, worum es in Tomorrow War 2 gehen muss.

1. The Tomorrow War 2: Was ist mit Muri und den Menschen in der Zukunft passiert?

Muri eröffnet ihrem Vater Dan ihren Plan, die Alienspezies White Spikes mit einem Toxin schon vor ihrem Ausbruch aus dem Raumschiff zu töten. Nachdem sie ihm das Toxin übergeben hat, werden die beiden getrennt. Muri fällt dramatisch eine Plattform hinunter und in die Griffe der White Spikes. Der sichere Tod, eigentlich. Aber was genau passiert, erfahren wir und Dan nicht. Er wird rechtzeitig in die Vergangenheit zurückgezogen.

Mit der erfolgreichen Attacke auf die Festung auf der umfunktionierten Ölplattform bricht auch der Jumplink zusammen, die Verbindung zwischen Gegenwart und Zukunft. In dieser Zukunft haben die Aliens gewonnen, scheinbar. Damit ist auch der Weg einiger Zukunftssoldat:innen in ihre "Heimat" versperrt.

~ 1000 n. Chr.

Die White Spikes landen auf der Erde und frieren unfreiwillig ein.

2022

Dan Forester und seine Familie erfahren vom künftigen Krieg.

2023 - alt

Dan wird gemustert und reist zu seiner erwachsenen Tochter Muri (Yvonne Strahovski) in die Zukunft.

2046 bis 2048

Die White Spikes brechen aus, vermehren sich rasend schnell und plündern die Erde.

2051

Dan landet in der Zukunft und erfährt vom Plan seiner Tochter, ein Gift herzustellen, das die White Spikes in der Vergangenheit töten soll.

2023 - neu

Dan kehrt zurück und ändert mit neuem Wissen und dem Toxin ausgestattet die Zukunft und rettet die Menschheit vor den White Spikes

Wie also wird die Verbindung zwischen Gegenwart und Zukunft wiederhergestellt? Hat Zukunfts-Muri doch irgendwie überlebt? Wie genau sich Handlungen von Zeitreisenden auf die (alternative) Zukunft auswirken, wissen wir noch gar nicht. Yvonne Strahovskis Rückkehr zeigt, dass wir Muri definitiv irgendwie wiedersehen.

2. Kehren die "richtigen" Aliens zurück, um ihren Plan zu vollenden?

Wir erfahren im letzten Drittel des Films, dass die White Spikes nicht der Drache waren, der die Burg angreift, sondern nur das Feuer, das die Mauern brechen soll. Die White Spikes sind eine Biowaffe und lediglich Teil einer größeren Strategie, die Erde einzunehmen, die vor über 1000 Jahren begann. Vielleicht schicken die Aliens eine neue White Spike-Art, die noch fieser ist.

Aber wer sind die federführenden Aliens? Was ist der große Masterplan? Und haben die eigentlichen Invasoren mitbekommen, dass ihr Plan vereitelt wurde? Allein diese Frage erzwingt die Fortsetzung, sie schwebt schattenartig über dem trügerischen Sieg der Foresters über das kleine White Spikes-Rudel. Der eigentliche Feind lauert noch irgendwo. Das ist ein perfekter Anschluss fürs Sequel.

3. Sci-Fi-Kracher bei Amazon Prime: Ist ein Alien entkommen?

Oder Tomorrow War hebt sich diesen Konflikt für einen möglichen dritten Teil auf und in Teil 2 sehen wir die kleinere Lösung. So sehr sich die beiden Foresters am Ende reinhängen im Faustkampf gegen den entkommenen White Spike: Es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass sich in dem Chaos nicht doch noch ein oder zwei weitere Aliens davon gestohlen haben und nun die Erde mit etwas Verzögerung bevölkern. Das Ergebnis wäre auf lange Sicht das gleiche: Eine White Spikes-Pandemie, die sämtliche Lebewesen auf der Erde auslöscht.

4. Wie entwickelt sich die Zukunft des überlebenden Chris Pratt jetzt?

Jetzt schauen wir uns mal die Figurenebene an, die Einzelschicksale in diesem Weltenkrieg spielen ebenfalls eine große Rolle. Tomorrow War entfaltet vor der Kriegskulisse ein emotionales Familiendrama. Die Zuschauenden gehen mit dem Wissen auf die Zeitreise, dass Chris Pratts Figur sieben Jahre nach der Rückkehr sterben wird. Zudem entfremdet er sich von seiner Ehefrau und seiner Tochter.

Passiert das alles trotzdem, also obwohl Dan von Zukunfts-Muri sein präzises Schicksal erfahren hat (Entfremdung, Streit, Scheidung, Unfall, Tod). Oder hat er seine Lektion gelernt und ist mit dem erfüllenden Leben als Lehrer und Ehemann jetzt zufrieden?

The Tomorrow War 2 gehört also keinesfalls zu der unbeliebten Filmspezies "Erzwungene Fortsetzung". Der erste Teil bietet großartige Ansatzpunkte, die Welt auszubreiten und die Geschichte des Krieges und seiner Figuren weiterzuerzählen.

