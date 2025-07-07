Heute Abend bei Netflix streamen: 4 Stunden Blockbuster-Marathon fesselt mit Jahrtausende alten Krieger:innen

Vor fünf Jahren kam der erste Teil einer Netflix-eigenen Fantasy-Action-Reihe. Gemeinsam mit dem neuen zweiten Teil können wir einen knapp vierstündigen Marathon genießen.

Charlize Theron als 6000 Jahre alte Kriegerin – damit ist eigentlich alles gesagt. Vor fünf Jahren startete der Fantasy-Action-Kracher The Old Guard bei Netflix und fünf Jahre später lieferte der Streamer The Old Guard 2 Anfang Juli 2025 nach. Beide Filme zusammen bieten einen unterhaltsamen Filmabend mit insgesamt 230 Minuten.

Hier erfahrt ihr, worum es der The Old Guard-Reihe geht und warum sie sich lohnt.

Darum geht's in The Old Guard und The Old Guard 2

Im ersten Teil von Regisseurin Gina Prince-Bythewood aus dem Jahr 2020 lernen wir eine vierköpfige Truppe unsterblicher Söldner:innen kennen. Sie arbeiten mit unterschiedlichen Regierungsbehörden und anderen Institutionen zusammen, um der Menschheit zu helfen. Angeführt werden sie von Andy (Theron) als sechs Jahrtausende altes Wesen, das einst ein gewöhnlicher Mensch war und durch Heilkräfte unsterblich wurde.

Ebenfalls mit dabei in ihrer Truppe ist das herzerwärmende, rund 1000 Jahre alte Krieger-Liebespaar Nicky (Luca Marinelli) und Joe (Marwan Kenzari) sowie das Baby im Bunde – der 250 Jahre alte Booker (Matthias Schoenaerts). Sie müssen eine neu erwachte Unsterbliche namens Nile (KiKi Layne) unter ihre Fittiche nehmen und böse Pharma-Burschen bekämpfen.

Der zweite Teil von Regisseurin Victoria Mahoney dreht sich um die Frage, was passiert, wenn Jahrtausende alte Unsterbliche ihre Unsterblichkeit verlieren. Uma Thurman ist als Bösewichtin dabei und Thanh Van Ngo sowie Henry Golding besetzen ebenfalls wichtige Rollen. Falls ihr Teil 1 noch nicht gesehen habt, wollen wir euch an dieser Stelle nicht zu viel verraten.

Deshalb lohnt sich der Fantasy-Action-Marathon bei Netflix für euch

Das Universum von The Old Guard basiert auf den Graphic Novels von Greg Rucka und Leandro Fernández, wobei Rucka die Werke für Netflix auch in Drehbücher goss. Und das merkt man. Die Action und Fantasy-Aspekte sind unterhaltsam, aber was wirklich einen Unterschied zur Netflix-Standardware macht, sind die Charaktere. Sie sind mit Liebe zum Detail geschrieben.

Es fühlt sich beim Schauen an, als wären sie tatsächlich schon Jahrhunderte gemeinsam unterwegs und hätten alles gesehen, was man sehen kann. Therons Charisma strahlt zudem locker durch die Kamera bis auf die heimischen Sofas.

Auch wenn der erste Teil bei den Kritiker:innen und auch der Moviepilot-Community deutlich besser wegkommt als der zweite, lohnen sie sich im Doppelpack. Die Tiefe der Söldner:innen-Truppe bleibt auch im neuen Film bestehen – aber wir müssen euch vor dem offenen Ende in The Old Guard 2 warnen.

Podcast-Tipp: Wir reden über das Old Guard-Franchise

Gemeinsam mit meiner Kollegin Esther Stroh beleuchte ich in einer Kurzfolge unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber, warum sich die The Old Guard-Reihe lohnt. Wir heben ein paar Aspekte hervor, die das Fantasy-Franchise über den Durchschnitt heben.