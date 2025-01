260 Jahre altes Meisterwerk bei Bares für Rares zerstört: Dieses Missgeschick wird für das ZDF richtig teuer

Stell dir vor, du bist bei Bares für Rares zu Gast und erfährst, dass dein wertvoller Schatz kurz vor Drehbeginn ruiniert wurde. Ein Ehepaar musste diese Erfahrung machen. So rührend reagiert Horst Lichter.

Die Profis bei Bares für Rares arbeiten jeden Tag mit Schätzen. Deshalb wissen sie genau, dass man bei Antiquitäten viel Fingerspitzengefühl beweisen muss. Aber auch Vollprofis machen Fehler. Bei Bares für Rares XXL kam es zur Vollkatastrophe: Ein alter Kunstschatz wurde in der Show durch ein Missgeschick ruiniert.

Luxus-Schatz bei Bares für Rares ruiniert

Bei Bares für Rares XXL gibt es wertvolle Raritäten zu sehen. So auch in der Ausgabe vom 9. Oktober 2024. Die Eheleute Dagmar und Rainer bringen einen antiken Tisch zur Show und freuen sich darauf, den Luxus-Gegenstand zu verkaufen. Doch leider sollte alles anders kommen! Horst Lichter wirkt bedrückt, als er mit der Wahrheit herausrückt:

Uns ist ein kleines Malheurchen passiert beim Aufbau. Uns ist der Tisch leider … Man kann es einfach sagen, er ist beschädigt.

Ein riesiger Riss klafft in der Oberfläche des Tisches und ruiniert das wunderschöne Motiv. Lichter stellt klar, dass das Ehepaar unschuldig ist: "Ihr habt ihn natürlich angeliefert, da war er in einem besseren Zustand."

260 Jahre alter Barock-Traum zerstört: So viel wäre der Tisch wert gewesen

Experte Colmar Schulte-Goltz ist verliebt in den Tisch. Das antike Stück stammt aus dem Jahr 1760 und wurde von einem Braunschweiger Meister hergestellt. Der 260 Jahre alte Tisch ist ein Einzelstück, denn in der Oberfläche sind tausende Glasperlen eingelassen.

Ohne XXL-Riss wäre der Barock-Traum ein Vermögen wert, so der Experte: "Der Tisch in dem Zustand, in dem er eigentlich hier angekommen ist, hätte 9.000 Euro Expertisenpreis erhalten." Leider lässt sich das kaputte Perlenmotiv nicht einfach restaurieren; die Materialien seien selten: "Solche Perlen zu bekommen [...] ist sehr, sehr schwer."

Sachbeschädigung bei Bares für Rares: Diese Panne hat teure Konsequenzen

Horst Lichter hakt beim Ehepaar nach, wo die Schmerzgrenze liegt: "Ihr Lieben, jetzt tut mal so, als ob er noch nicht beschädigt wäre." Besitzerin Dagmar will "5.000 Euro."

Experte Schulte-Goltz hat gute Nachrichten: "Der Preis jetzt mit diesem Riss [...] darf ich jetzt bewerten auf 6.000 bis 6.500 Euro." Damit liegt die Expertise für den Tisch immer noch höher als der ursprüngliche Wunschpreis. Trotz 3.000-Euro-Wertverlust darf das Ehepaar also in den Händlerraum.

Besitzerin Dagmar stellt vor den Händler:innen klar, wie es zum Riss kam: "Leider ist es hier beim Aufbau passiert." Als sie diese Botschaft verkündet, zeigen sich die Händler:innen schockiert. Antiquitäten-Liebhaber Julian Schmitz-Avila vergräbt die Hände im Gesicht.

Der Händler erklärt, warum der Schaden so fatal sei: Der Schaden würde "30 bis 50 Stunden" Arbeit nach sich ziehen – besonders die fehlenden Perlen gehen ins Geld: "Die werden teuer bezahlt, weil die eben so selten sind."

Happy End trotz Unfall: Horst Lichter verkündet Überraschung

Obwohl das Motiv zerstört ist, sorgt die Antiquität für Begeisterung. Besonders Barock-Fan Julian Schmitz-Avila hat sich verliebt. Deshalb liefert er sich ein Bietergefecht mit der Konkurrenz und schnappt sich das Möbelstück für 4.300 Euro.

Als das Paar den Händlerraum verlässt, hat Horst Lichter eine Riesen-Überraschung bereit:

Ich hab gesagt, wir kümmern uns. Und da es unser Schaden war, den wir gemacht haben: Wir gleichen aus, bis auf 9.000 Euro.

Die Verkäuferin kann ihr Glück kaum fassen und schließt Horst Lichter in die Arme. Somit gab es trotz Missgeschick doch noch ein Happy End.

TV-Ausstrahlung & Streaming: Dann kommt Bares für Rares

Bares für Rares läuft montags bis freitags um 15:05 Uhr im ZDF. Die neuesten Folgen können in der ZDF-Mediathek gratis gestreamt werden.