10.000-fache Wertsteigerung bei Bares für Rares: 5-Euro-Flohmarktfund entpuppt sich als unglaublicher Schatz

Bei Bares für Rares sorgt ein unscheinbares Trinkgefäß für eine Weltsensation: Der billige Flohmarktfund entpuppt sich als royales Meisterwerk. Dann schockt der Verkaufspreis wirklich alle.

So viel Glück ist fast schon unverschämt! Diese Verkäuferin will bei Bares für Rares ihren billigen Flohmarktfund verkaufen, dann erfährt sie die sensationelle Wahrheit: Das Objekt ist ein kaiserlicher Schatz aus Russland und zählt zu den teuersten Objekten der Showgeschichte!

Unglaublicher Glücksgriff: Sie bezahlte nur 5 Euro für royalen Schatz

Verkäuferin Sabine sorgte in der Folge vom 21.07.2021 für den größten Glücksgriff der Bares für Rares-Geschichte: Ihr Flohmarktfund ist in Wahrheit ein Vermögen wert. Als sie verrät, dass sie nur 5 Euro für ihre kleine Silberschale bezahlt hat, kann Expertin Heide Rezepa-Zabel über so viel Glück nur staunen. (Hier alles über die Expertin nachlesen.) Ungläubig schüttelt sie den Kopf, dann beginnt sie mit ihrer Expertise.

Kaum zu glauben, aber wahr: Die kleine Silberschale ist ein royaler Schatz vom russischen Zarenhof. Sie stammt aus dem Jahr 1763 und ist somit mehr als 260 Jahre alt. Es kommt aber noch besser! Bei dem Trinkgefäß handelt es sich um ein Ehrengeschenk der weltberühmten Zarin Katharina der Großen (1729 - 1796) an einen bedeutenden Heerführer, der sich im Siebenjährigen Krieg verdient gemacht hatte.

10.000-fache Wertsteigerung: Diese Summe hätte bei Bares für Rares niemand erwartet

Heide Rezepa-Zabel sprudelt vor Begeisterung über, denn das Objekt sei eine absolute Rarität. Der Zustand sei "tadellos" und auch Horst Lichter ist hin und weg: "Das ist ein echt museales Stück." Rezepa-Zabel verrät, dass solche Silbergefäße heute nur an hochexklusiven Orten zu finden seien: "So ein Stück findet man tatsächlich im Moskauer Kreml."

Wegen dieser Traumexpertise wünscht sich die Verkäuferin für ihren 5-Euro-Flohmarktfund 15.000 Euro. Horst Lichter zeigt sich geschockt, doch die Expertin legt sogar noch eine Schippe drauf: Wegen "der äußerst prunkvollen Ausstattung muss ich einen Marktpreis nennen, der weitaus höher liegt: und zwar 40.000 bis 60.000 Euro."

Damit ist die Silberschale mehr als 10.000-mal so viel wert, wie für sie auf dem Flohmarkt bezahlt wurde.

Bietergefecht um russischen Zarenschatz: Dieser Preis lässt sich sehen

Die Händler:innen sind von russischem Zarenschatz hellauf begeistert. Alle möchten den silbernen Schatz für sich gewinnen, deshalb fällt direkt das erste Gebot mit 5.000 Euro Gebot ungewöhnlich hoch aus. Daraufhin entbrennt ein waschechtes Bietergefecht.

Am Ende kann sich Kunstliebhaber Daniel Meyer das silberne Trinkgefäß für unglaubliche 29.000 Euro sichern. (Hier geht es zu den teuersten Objekten bei Bares für Rares.) Online kritisieren Fans zwar, dass sich die Verkäuferin damit viel zu billig abspeisen ließ, doch sie scheint mit ihrem Deal zufrieden.

TV-Ausstrahlung & Streaming: Dann kommt Bares für Rares

Bares für Rares läuft montags bis freitags um 15:05 Uhr im ZDF. Die neuesten Folgen können in der ZDF-Mediathek gratis gestreamt werden.