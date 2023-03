30 Jahre später: Power Rangers-Reunion kommt in wenigen Wochen zu Netflix und sieht im Trailer herrlich trashig aus

Nachdem das düstere Reboot gescheitert ist, bringt Netflix die Power Rangers mit der Originalbesetzung zurück. Wir haben den Trailer zu Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always für euch.

Vor 30 Jahren wurde die erste Episode von Power Rangers in den USA ausgestrahlt. Nun kehrt die eigenwillige Mischung aus Science-Fiction, Fantasy und Action mit einem neuen Film zurück. Es handelt sich allerdings um kein weiteres Reboot. Stattdessen hat Netflix die Originalbesetzung für eine große Reunionen zusammengetrommelt.

Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always ist der Titel des neuen Power Ranger-Films, der in wenigen Wochen bei dem Streaming-Dienst erscheint. Bevor es so weit ist, könnt ihr euch den ersten Trailer anschauen. Der sieht aus, als kommt er direkt aus den 1990er Jahren: Der trashige Charme des Originals bleibt definitiv erhalten.



Erster Trailer zu Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always bei Netflix

Mighty Morphin Power Rangers Once & Always - Trailer (English) HD

Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always bringt zahlreiche Figuren aus der Serie zurück, die wir schon ewig nicht mehr im Kostüm gesehen haben. Nachfolgend findet ihr die wichtigsten Namen im Cast des neuen Films:



Darüber hinaus stellt uns der Film mit Charlie Kersh ) eine Figur vor, die bisher nur in der Serie Power Rangers: Dino Fury auftauchte. Sie ist die Tochter von demaka, die in der Originalserie von Thuy Trang gespielt wurde. Trang ist 2001 bei einem Autounfall ums Leben gekommen.

Der Tod der Schauspielerin wird indirekt in der Serie adressiert: Minh enthüllt, dass ihre Mutter durch die Bösewichtin Rita Repulsa gestorben ist. Unklar ist dagegen, wie der neue Film mit dem 2022 verstorbenen Jason David Frank umgeht, der in der Serie ursprünglich als Grüner Ranger zu sehen war und später zum Weißen Ranger wurde.

Wann Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always bei Netflix?

Lange müsst ihr euch nicht mehr gedulden, bis sich die Power Rangers für ein neues Abenteuer zusammenschließen. Mighty Morphin Power Rangers: Once & Always startet am 19. April 2023 bei Netflix.

