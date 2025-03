300 Millionen Mal verkauft: Eines der größten Fantasy-Abenteuer des Jahres kommt in 7 Tagen ins Kino

In wenigen Tagen erscheint ein gigantisches Fantasy-Abenteuer im Kino. Vor der Kamera sind Stars wie Jason Momoa und Jack Black zu sehen. Die Vorlage wurde 300 Millionen Mal verkauft.

Rohstoffe abbauen, Häuser errichten und Landschaften entdecken ist für 300 Millionen Menschen eine heißgeliebte Beschäftigung. So zeigt es sich jedenfalls bei den Fans des extrem erfolgreichen Minecraft-Spieleuniversums. In einer Woche soll endlich auch die Adaption Ein Minecraft Film ins Kino kommen und ein extravagantes Fantasy-Abenteuer bieten.

Darum geht's im Fantasy-Abenteuer Ein Minecraft Film

Garrett (Jason Momoa), Natalie (Emma Myers), Dawn (Danielle Brooks) und Henry (Sebastian Hansen) gingen eigentlich gerade den Belanglosigkeiten ihres ganz normalen Lebens nach, als sie unverhofft in die Gefilde der sogenannten Overworld katapultiert werden: In der betont eckigen Minecraft-Welt offenbaren sich wunderschöne Landschaften, aber auch einige extrem finstere Gefahren.

Schaut hier den Trailer zu Ein Minecraft Film:

Ein Minecraft Film - Trailer 3 (Deutsch) HD

Glücklicherweise treffen sie auf den Minecraft-Veteranen Steve (Jack Black), der sie womöglich wieder nach Hause bringen kann. Aber bis es so weit ist, steht ihnen ein langes Abenteuer bevor.

Der Minecraft Film befand sich 11 Jahre in Entwicklung

Es hat nicht lang gedauert, bis die Filmwirtschaft im Minecraft-Hype einen Goldesel entdeckte: Schon 2014, drei Jahre nach der Veröffentlichung der ersten vollständig entwickelten Version, gab es Pläne für eine Filmadaption, wie Deadline damals berichtete.

Über die darauffolgenden acht Jahre gaben sich verschiedene Filmemacher hinter den Kulissen die Minecraft-Klinke in die Hand. Zunächst sollte Deadpool & Wolverine-Regisseur Shawn Levy die Umsetzung inszenieren, dann Rob McElhenney (Welcome to Wrexham), schließlich Peter Sollett (Soundtrack einer Nacht).

Nach der Corona-Pandemie wurden die Karten neu gemischt, und Napoleon Dynamite-Genie Jared Hess setzte sich auf den Regiestuhl.

Wann kommt Ein Minecraft Film ins Kino?

Ein Minecraft Film wird am 3. April 2025 in den deutschen Kinos erscheinen. Er hat eine Laufzeit von 101 Minuten.