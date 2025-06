4K-TV mit Dolby Vision IQ und 144 Hz im Preistief: Hisense zeigt der Konkurrenz, wie gut und günstig geht

Hisense lässt die Konkurrenz in Form von Samsung, LG und Co. in der TV-Mittelklasse mit diesem 4K-TV alt aussehen. Schnappt euch den bemerkenswerten Fernseher jetzt zum Tiefstpreis im Amazon-Angebot

Ordentliche TV-Bildqualität muss nicht viel kosten, wie der gut ausgestattete und ebenso bewertete Hisense 55U7Q beweist, den ihr jetzt im Angebot bei Amazon reduziert * bekommt. Günstiger gab es das erst im April erschienene Modell bisher noch nicht und vergleichbar ausgestattete Fernseher der Konkurrenz kosten teils erheblich mehr. Jetzt den Hisense-TV zum Tiefstpreis bei Amazon schnappen Deal Zum Angebot Die Ausstattung auf einen Blick: Das bietet der Hisense 55U7Q 4K/UHD-Auflösung auf 55 Zoll Bildschirmdiagonale

auf 55 Zoll Bildschirmdiagonale Mini-LED-Technologie mit Quantenpunkt-Beschichtung (QLED) für starke Farben und Kontraste fast auf OLED-Niveau

breitgefächerter HDR-Support mit Dolby Vision IQ, HDR10(+) und mehr

hohe Bildwiederholfrequenz von bis zu 144 Hertz (im Gaming-Modus)

(im Gaming-Modus) diverse Smart-TV-Funktionen für Streaming, Sprachsteuerung, Apps und Co.

für Streaming, Sprachsteuerung, Apps und Co. ein 2.1-Soundsystem mit integriertem Subwoofer nebst Unterstützung für Dolby Atmos und DTS Virtual X

nebst Unterstützung für Dolby Atmos und DTS Virtual X wichtige Gaming-Features, darunter HDMI 2.1, ALLM (Auto Low Latency Mode) und VRR (Variable Refresh Rate) weitere Details findet ihr auch bei Amazon * Rezensionen und Test: So gut ist der Hisense 55U7Q In 288 Rezensionen bei Amazon mit durchschnittlich 4,3 von 5 Sternen überzeugt * die Fernseherreihe von Hisense fast durchweg. Auch im kürzlich veröffentlichten Test der in Webseite Stereoindex.com gab es fast nur lobende Worte für den neuen Hisense 55U7Q. Demnach liefert der Hisense U7Q eine starke Gesamtleistung mit hervorragender Helligkeit, lebendigen Farben und hervorragenden Gaming-Funktionen. Zum Angebot: Jetzt den Hisense-TV zum Tiefstpreis bei Amazon schnappen * Zwar könnten die Blickwinkel und Bewegtbildverhalten besser sein, aber die Kombination aus Mini-LED-Beleuchtung, 4K-Auflösung und einer ganzen Reihe von Gaming-Funktionen machen ihn zu einem großartigen Allround-Fernseher für seinen Preis, heißt es. Dadurch sei der Hisense U7Q eine der besten Wahlmöglichkeiten im mittleren Preissegment im Jahr 2025, wenn man auf der Suche nach einem Fernseher ist, der sowohl in dunklen als auch in hellen Umgebungen eine gute Leistung erbringt und auch als Gaming-Monitor eingesetzt werden kann. Noch mehr Deals und Angebote zum Sparen Ihr seid auf der Suche nach weiterem gutem und günstigen Equipment für euer Heimkino oder anderen tollen Schnäppchen? Dann haben wir auf unserer Deal-Übersichtsseite viele spannende und lohnende Angebote rund um das Thema für euch parat. Mit dabei ist aktuell zum Beispiel eine Top-Soundbar von JBL mit wahnsinnigem 11.1.4-Sound, die nicht nur schon mal Testsieger war, sondern aktuell ebenfalls zum Tiefstpreis erhältlich ist. Mit dieser könnt ihr Dolby Atmos und DTS:X für 3D-Sound in Kinoqualität ordentlich ausreizen.