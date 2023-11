500 Euro sparen: Riesiger OLED-Fernseher von LG zum Bestpreis am Black Friday

Amazon legt schon eine Woche vor dem eigentlichen Black Friday so richtig los. Ihr bekommt jetzt einen riesigen LG OLED-TV mit 77 Zoll so günstig wie nie zuvor. Damit verwandeln sich selbst die größten Wohnzimmer in ein richtiges Heimkino.

Amazon hat den Black Friday schon eine Woche früher ausgerufen und die ersten richtig heißen Deals gezündet, darunter einen 55-Zoll-4K-Smart-TV für 429 Euro oder geniale Kopfhörer mit Noise Cancelling. Wenn ihr auf der Suche nach einem richtig großen Fernseher für das ultimative Heimkinoerlebnis seid, solltet ihr jetzt besonders aufhorchen. Der LG OLED B3 ist das neueste Einstiegsmodell der Koreaner*innen. Doch lasst euch nicht von dem günstigen Preis täuschen, der B3 hat ein fantastisches Bild und jede Menge Premium-Features. Im Black-Friday-Deal auf Amazon spart ihr derzeit 500 Euro auf den LG OLED77B39LA mit 77 Zoll (ca. 196 cm). LG OLED B3 mit 77 Zoll zum Bestpreis Deal Zum Deal Nur 1.999 Euro kostet der 77-Zöller im Angebot und ist dabei unschlagbar günstig. Der große Bruder LG OLED C3 * kostet in der gleichen Größe 600 Euro mehr. Die 65-Zoll-Version des B3 * ist übrigens auch zum Tiefstpreis zu haben. LG OLED B3: Der neue Preis-Leistungs-König Wie von OLED-Fernseher gewohnt überzeugt der B3 mit einem klasse Bild, das hohe Kontraste, satte, natürliche Farben und ein tiefes Schwarz aufweist. Zahlreiche Tests zeigen sich begeistert von dem Einsteiger-OLED, für Techradar ist es sogar einer der besten Fernseher, die dieses Jahr auf den Markt gekommen sind. Starke 4,5 von 5 Sterne vergeben die Expert:innen des Technikmagazins. Die Ausstattung des LG OLED B3 * kann sich auch wirklich sehen lassen. Auf folgende Features könnt ihr euch freuen:

4K Ultra HD Auflösung

100/120 Hz Bildwiederholfrequenz

2 x HDMI 2.1, 2 x HDMI 2.0, eARC

HDR10 und Dolby Vision

Dolby Atmos und DTS

Gaming-Funktionen: ALLM und VRR, NVIDIA G-Sync und AMD Freesync

Sprachassistenten: Amazon Alexa und LG ThinkQ

Apple AirPlay 2

Neues WebOS 23 Betriebssystem Auf folgende Features könnt ihr euch freuen: Das Smart-TV-System und die Bedienung sind LG-typisch über alle Zweifel erhaben und gehen flott von der Hand. Mit dem neuen Smart-Cards-Feature könnt ihr Apps noch besser sortieren und nach verschiedenen Genres unterteilen. Die einzigen wirklichen Wermutstropfen sind die fehlende Unterstützung von HDR10+ und der schwache TV-Sound. Letzteres könnt ihr aber leicht mit einer Soundbar oder einem Soundsystem lösen. Für spektakulären 3D-Klang sorgt die neue Flaggschiff-Soundbar von Sony *, die ihr ebenfalls im Black Friday Deal deutlich günstiger schnappen könnt. Die Black-Friday-Woche bei Amazon läuft noch bis zum 27. November. Es lohnt sich immer wieder reinzuschauen, denn wir erwarten in den nächsten Tagen noch haufenweise neue Angebote bei Amazon, aber auch bei anderen großen Shops, wie MediaMarkt und Saturn, Cyberport, Otto und Co. *Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.