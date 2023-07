6 Blu-rays für 30 Euro bei Amazon – und darunter sind mindestens (!) 10 der besten Filme aller Zeiten

Nach dem Prime Day legt Amazon so richtig los: Heimkino-Fans freuen sich über die beliebte "6 für 30 Euro"-Aktion und diesmal sind wirklich jede Menge spannende Highlights dabei, von Kino-Highlights der letzten Jahre bis zu absoluten Klassikern.

Am Prime Day gab es zwar ein paar lohnenswerte Heimkino-Deals wie die Herr der Ringe-4K-Box * oder die Jurassic World Ultimate Collection *, doch die Auswahl hielt sich sehr in Grenzen. Jetzt hat Amazon wieder ein Highlight für Filmfans in petto: Ihr bekommt 6 Blu-rays für nur 30 Euro und habt dafür eine Auswahl an über 1000 Filmen.

Amazon Heimkino-Aktion: 10 der besten Filme aller Zeiten

6 Blu-rays für 30 Euro: Blockbuster der jüngeren Vergangenheit

Neben absoluten Klassikern sind auch viele neuere Top-Filme vertreten. Da wäre Christopher Nolans Kopfzerbrechen bereitende Zeitverdrehungs-Action Tenet *, Jordan Peeles erfolgreicher Genremix Nope * und James Gunn's Comic-Action The Suicide Squad *, die sich deutlich von der missglückten ersten Verfilmung der Antihelden-Truppe abhebt. Die bitterböse Krimikomödie Knives Out * zeigt ein Star-Ensemble um Daniel Craig in Höchstform.



Weitere Highlights sind Ridley's Scotts House of Gucci * mit einer famosen Lady Gaga, die bissige dänische Sozialsatire Der Rausch * mit Mads Mikkelsen und die Oscar-Kandidaten Belfast * und The Father *.



Gruselfans kommen gleich mehrfach auf ihre Kosten:

Der Leuchtturm * lässt sich nicht auf ein Genre festlegen und verwischt die Grenzen zwischen Horror, Psychothriller, Charakterstudie und Überlebenskampf. Doctor Sleeps Erwachen * ist die Fortsetzung von Stanley Kubricks Horror-Klassiker Shining und gleichzeitig die Verfilmung von Stephen King's Roman Doctor Sleep.Auchfindet ihr zuhauf: Der Slasher Scream * in der Uncut-Fassung, Chucky - Die Mörderpuppe * und Das Schweigen der Lämmer *, um nur ein paar zu nennen.

Die Aktion geht noch bis zum 23. Juli. Um das Angebot zu nutzen, fügt ihr einfach die entsprechenden Filme eurem Warenkorb hinzu und der Rabatt wird automatisch abgezogen. Es gibt keine Begrenzung, das heißt, ihr könnt auch zwölf Filme für 60 Euro kaufen. Und jetzt viel Spaß beim Stöbern.



