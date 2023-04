65 Zoll 4K TV mit Ambilight, 120 Hz und Dolby Vision so günstig wie nie

Der Philips 65OLED837/12 spielt in der Top-Liga der besten 4K-Fernseher. Sein helles Bild mit kräftigen Farben kann sich mit High-End-Modellen messen. Bei MediaMarkt bekommt ihr in jetzt zum Tiefstpreis.

Gestern hatten wir euch auf ein tolles Angebot eines 65 Zoll Samsung OLED-Fernsehers aufmerksam gemacht, bei dem MediaMarkt einfach mal eine Nintendo Switch OLED verschenkt. Wenn euch aber eine stimmige Beleuchtung für euer Heimkino wichtig ist, solltet ihr euch den Philips OLED 837 näher ansehen. MediaMarkt verkauft ihn gerade für nur 1699 Euro und damit 43 Prozent unter der unverbindlichen Preisempfehlung (UVP).

Tolles Bild und 4-seitiges Ambilight für die perfekte Lichtstimmung

Wie von Fernseher mit OLED-Display bekannt, hat auch der Philips OLED 837 ein kontrastreiches Bild mit tiefstem Schwarz und kräftigen, brillanten Farben. Vor allem kann er bei der Helligkeit punkten, die deutlich über der von älteren OLED-TVs liegt und nur von Spitzenmodellen aus dem eigenen Hause sowie der Konkurrenz von LG und Panasonic übertroffen wird.

Philips Fernseher sind aber vor allem durch ein besonderes Feature bekannt, dass kein anderer Hersteller bietet: Philips Ambilight lässt durch 4 LED-Lichter, eins an jeder Seite des TVs, eurer Wohnzimmer in den Farben des Films oder der Serie erstrahlen. Die smarten LED-Streifen synchronisieren sich mit den Bildschirmfarben und suggerieren so ein erweitertes Bild, das in den Raum hineinreicht.

Falls ihr keinen Philips Fernseher besitzt, aber trotzdem den faszinierenden Effekt von Ambilight erleben wollt, könnt ihr die Technik auch nachrüsten. Dazu braucht ihr die Philips Hue Play HDMI Sync-Box *, die die Smart Lights von Philips mit eurem TV synchronisiert. Dazu braucht ihr den Hue Play Lightstrip *, den ihr an der Rückseite eures TVs befestigt. Nachteil dieser Methode: Die Sync-Box bekommt die Daten direkt über HDMI, das Fernsehprogramm aus dem TV-Anschluss und in den TV integrierte Apps funktionieren leider nicht.

Philips So rüstet ihr die Hue Play Lightstrips nach

Üppige Ausstattung, die kaum Wünsche offen lässt

Der Philips 55OLED837 bietet fast alle wichtigen Premium-Features, die man von einem High-End-TV erwartet. Und das zu einem vergleichsweise günstigen Preis. Die HDR-Formate Dolby Vision und HDR10+ werden beide unterstützt. So könnt ihr zum Beispiel Inhalte auf Netflix und Amazon, aber auch einige Blu-rays in der besten Bildqualität erleben. Für Gamer:innen interessante Funktionen sind die HDMI 2.1 Anschlüsse, das 120 Hz-Panel und Features wie VRR und ALLM, die für möglichst kurze Verzögerungen und eine stabile Bilddarstellung sorgen.

Viel Smart-TV und eine ausbaufähige Bedienung

Der einzige nennenswerte Kritikpunkt sind die verschachtelten Menüs, die die Bedienung des Philips-TVs bisweilen nicht so komfortabel wie die manche Konkurrenten machen. Dafür ist mit Android-TV eine perfekte Basis für allerlei Smart-TV-Funktionen vorhanden. Der Fernseher hört auf den Google Assistant und Amazons Alexa und bietet eine riesige Auswahl an Apps, die aus dem Google Play Store geladen werden können.

Übrigens ist der hier beschriebene Philips OLED 837 bis auf die Fernbedienung baugleich mit dem OLED Modell 807, was den Preisvergleich und die Recherche nach dem passenden Gerät vereinfachen sollte.

