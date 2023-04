High-End-Fernseher zum Hammerpreis bei Amazon-Konkurrenz: 65 Zoll 4K OLED-TV inklusive gratis (!) Nintendo Switch OLED

Ihr braucht einen neuen Fernseher und liebäugelt schon seit Ewigkeiten mit der Nintendo Switch? Bei MediaMarkt bekommt ihr jetzt Smart-TV und Konsole zusammen und spart dabei richtig Geld.

Nur noch zweimal schlafen, dann hüpft und kämpft sich unser Lieblings-Klempner mit der roten Mütze durch die deutschen Kinos. So heiß wie Bowsers lodernder Flammenatem sind auch die Erwartungen an den Super Mario Bros. Film, nachdem die erste Verfilmung völlig in die Latzhose gegangen war. Heiß diskutiert wurde im Vorfeld auch die englische Synchronstimme des Titelhelden, gesprochen von Chris Pratt, die für einige Fans nicht zur ikonischen Vorlage passt. Egal wie ihr dazu steht, am besten kommt ihr in Mario-Stimmung, indem ihr in eins der bunten Abenteuer auf der Nintendo Switch eintaucht.

OLED-TV und OLED-Switch sind der perfekte Deal, um Super Mario zu spielen

Falls ihr noch keine Nintendokonsole euer Eigen nennt und gerade auf der Suche nach einem neuen Fernseher seit, dann hat MediaMarkt das perfekte Angebot für euch. Ihr bekommt den 65 Zoll Samsung GQ65S95BAT OLED-TV für kurze ZeitDamit liegt der TV auf Bestpreis-Niveau – und da ist die ca. 330 Euro teure Switch OLED noch nicht mal mit eingerechnet.

Samsung GQ65S95BAT OLED TV inkl. Nintendo Switch OLED + 200 Euro Coupon Deal Zum Deal

Samsung kann auch OLED – und wie

Der Samsung OLED S95B kombiniert die Vorteile der zwei der aktuell besten Displaytechnologien auf dem Markt: Die selbstleuchtenden OLED-Pixel sorgen für satte Farben und Kontraste, während die Quantum-Dot-Technik eine durchgängig hohe Bildschirmhelligkeit bietet. Gerade OLED-TVs der ersten Generation hatten mit zu dunklen Displays zu kämpfen.

Das Ergebnis ist eine Bildqualität auf Spitzenniveau, die sich mit den besten OLED-TVs auf dem Markt messen kann. Das Display ist zudem sehr blickwinkelstabil und spiegelt kaum. Stiftung Warentest attestierte dem Samsung-OLED eine "sehr gute Bildqualität" und überzeugende Lautsprecher. Kleine Wermutstropfen gibt es dann aber doch: Der HDR-Standard Dolby Vision wird nicht unterstützt und durch die QD-OLED-Technik kann es sein, dass bei besonders kontrastreichen Bilder kleine Farbsäume zu sehen sind.

Nintendo kann auch OLED – für unterwegs

Um die neuesten Super Mario-Games zu spielen, braucht ihr die Nintendo Switch. Der Clou bei der aktuellen Nintendo-Konsole: Ihr könnt dank eines eingebauten Bildschirms auch unterwegs daddeln. Hier kommt die Nintendo Switch OLED ins Spiel. Bei diesem Modell ist statt dem alten LC-Display ein farbintensives OLED-Display verbaut, was den mobilen Spielspaß nochmal wie ein Mario-Jump nach oben katapultiert.

Falls ihr keinen neuen Fernseher sucht, aber an der Nintendo Switch OLED * interessiert seid, könnt ihr sie derzeit auch bei MediaMarkt am günstigsten kaufen. Für Mario-Fans ist das rote Switch Bundle * mit dem Spiele-Hit Super Mario Odyssey dagegen besonders interessant. Für den normalen Preis der Switch bekommt ihr hier eins der besten Switch Spiele aller Zeiten und einen Sticker zum neuen Mario-Kinofilm gratis dazu. Allerdings handelt es sich hier nicht um das OLED-Modell.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.