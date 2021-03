7 aufregende True-Crime-Starts auf TVNOW: Serien und Filme näher an der Realität, als uns lieb ist

Spektakuläre und mysteriöse Krimi-Fälle nach wahren Begebenheiten könnt ihr ohne Ende auf TVNOW streamen. Wir stellen euch diedie besten True-Crime-Serien und -Filme vor.

Kaum ein Genre in den letzten Jahren ist derart explodiert wie True Crime. Gemeint sind damit Filme und Serien, die auf wahren Begebenheiten basieren, und Dokumentationen, die erschreckende, reale Fälle detailgetreu rekonstruieren.

Gute Nachrichten für Fans des Genres: Das True Crime-Angebot auf TVNOW wächst derzeit in rasanter Geschwindigkeit. Der Streamingdienst startet dieses Jahr eine große True Crime-Offensive. Mit hochwertigen Eigenproduktionen wie Der große Fake - Die Wirecard-Story mit Christoph Maria Herbst und 8 Zeugen mit Alexandra Maria Lara.

Exklusive und spannende Serien: True Crime ohne Ende bei TVNOW streamen

Das intensive Crime-Kammerspiel: 8 Zeugen

8 Zeugen basiert auf wahren Forschungsergebnissen. Die Hauptfigur der Serie, Dr. Jasmin Braun (Alexandra Maria Lara), ist stark angelehnt an die Persönlichkeit und die speziellen Fähigkeiten der (echten) Hirnforscherin und Psychologin Dr. Julia Shaw. Shaw beschäftigt sich mit der Verlässlichkeit von Erinnerungen, also auch dem Zweifel an ihrer Echtheit.

Diese Kenntnisse wendet die (fiktive) Serienfigur Dr. Jasmin Braun auf den Entführungsfall eines zehnjährigen Mädchens an, das aus einem Museum verschwindet. Jasmin Braun befragt 8 Zeugen und mit jeder neuen Aussage fügt sich ein Puzzle zusammen, das die Ermittlerin vor ungeahnte Herausforderungen stellt.

Start: ab 25. März auf TVNOW

8 Episoden mit je 25 Minuten

Der True-Crime-Blockbuster ist eindeutig Wirecard. Markus Braun und Jan Marsalek führten mit ihrer Firma namhafte Politiker und Anleger an der Nase herum. Sie gaukelten der Finanzwelt jahrelang erfolgreich eine innovative und avantgardistische Silicon-Valley-Aura vor, und das mit einem Unternehmen, das sein Geld hauptsächlich über die Abwicklung von Internetporno-Abos verdiente.

Der große Fake - Die Wirecard-Story - Trailer (Deutsch) HD

Erst letztes Jahr brach das Lügengebäude zusammen und auf den Konten der Bank fehlte Geld, das angeblich da sein sollte. TVNOW rekonstruiert den spektakulären Fall als halb-dokumentarisches Crime-Drama.

Start: ab 31. März auf TVNOW

5 weitere Crime-Highlights bei TVNOW, die viel zu nah an der Realität sind

Stern Crime: Der Maskenmann

Darum geht es: Ein Mann missbrauchte über fast ein Jahrzehnt hinweg mehrere Kinder, in der Bevölkerung herrschte Angst und Schrecken. Zeltlager, Schullandheime und Privathäuser waren sein Ziel. In 3 Episoden untersuchen Journalisten und Experten den Fall, der noch immer nicht vollständig abgeschlossen zu sein scheint.

Trug sich ab 1992 größtenteils in Norddeutschland zu. Start: seit 1. März auf TVNOW

Stern Crime: Der Alptraummann

Darum geht es: Für Julia ist Sven der Märchenprinz, ein Mann zum Heiraten, mit dem sie an einen abgelegenen Ort in Schweden auswandert. Was Julia nicht weiß: Sven hat viele dunkle Geheimnisse und ist eher ein Alptraummann. Er soll sogar seine eigene Mutter umgebracht haben. Auch Julia ist in Lebensgefahr …

Trug sich im Jahr 2018 zu. Start: ab 22. März auf TVNOW

Ich liebe meinen Mörder

Darum geht es: Die ehemalige Tatort-Kommissarin Simone Thomalla "seziert" zwei vermeintlich normale Beziehungen, in denen sich die zunächst liebevollen . Partner zu kriminellen und brutalen Verbrechern entwickeln, die auch nicht vor grausamsten Taten wie Mord zurückschrecken.

Es geht um die Fälle Katharina Kleinschmidt und Dana Rudersdorf Start: seit 1. März auf TVNOW

The Investigation

The Investigation - S01 Trailer (English Subs) HD

Darum geht es: 2017 traf die schwedische Journalistin Kim Wall den dänischen Erfinder Peter Madsen im Hafen von Kopenhagen. Dort wollte sie ihn auf seinem selbstgebauten U-Boot interviewen – doch sie sollte nie zurückkehren. Das U-Boot sank, absichtlich, wie man später herausfand. Peter Madsen wurde gerettet, aber noch am selben Tag festgenommen. Laut seiner Aussage war Kim Wall durch einen Unfall auf hoher See ums Leben gekommen. Doch nach Tagen der Ungewissheit wird klar: Es war Mord. Was geschah wirklich an Bord des U-Boots? Wie ein Puzzle setzt Jens Møller (gespielt von Søren Malling), Leiter des Morddezernats in Kopenhagen, die Indizien des Falls nach und nach zusammen, um endlich die Wahrheit zu erfahren…

Trug sich im Jahr 2017 in Dänemark zu. Start: bereits verfügbar auf TVNOW

Die Obduktion

Darum geht es: Tatort-Kommissar Jan-Josef Liefers (noch einer!) beobachtet einen Rechtsmediziner bei der Untersuchung echter Leichen. Er ist hautnah dabei, wenn Michael Tsokos Körper seziert, bei denen die Todesursache nicht ganz eindeutig ist.

Tatort-Kommissar Jan-Josef Liefers (noch einer!) beobachtet einen Rechtsmediziner bei der Untersuchung echter Leichen. Er ist hautnah dabei, wenn Michael Tsokos Körper seziert, bei denen die Todesursache nicht ganz eindeutig ist. Start: bereits verfügbar auf TVNOW

