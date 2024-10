"80er-Humor" kam nicht gut an: Thomas Gottschalk und Mike Krüger scheiterten mit Supernasen-Reboot bei Produzenten

Als Kinokomödie waren die Supernasen in den 80er Jahren ein großer Erfolg. Thomas Gottschalk und Mike Krüger wollten diesen Erfolg wiederbeleben - fanden aber keine Abnehmer.

Wer in den 80er Jahren in Deutschland gelebt hat, kam an Die Supernasen nicht vorbei. Mike Krüger und Thomas Gottschalk schrieben damals erstmals gemeinsam an dem Film - der Titel als Anspielung auf die beiden Nasen der Darsteller. Jetzt kam wohl die Idee auf, den Film neu aufzulegen.



Die Rückkehr der Supernasen: Reboot des 80er-Humors

In einem Interview mit der Osnabrücker Zeitung gab Mike Krüger bekannt, dass er und Thomas Gottschalk eine Rückkehr der Supernasen geplant haben sollen. Er erzählt, dass er mit Gottschalk, nachdem dieser wieder in Deutschland lebt, mehr Kontakt habe.



Für das Reboot des Films wollten beide eine Reminiszenz an die 80er Jahre liefern. Mike Krüger über das Filmprojekt:



Die Idee war, dass wir uns aus den 80ern in die Jetzt-Zeit beamen und weder E-Autos noch E-Zigaretten, Internet und Handys kennen. Aber wir haben unseren 80er-Humor und hauen diese Gags raus.

Der Titel und das Drehbuch für den Film standen schon fest, meinte Mike Krüger.

Humor kam nicht gut an: Mike Krüger und Thomas Gottschalk fanden keinen Produzenten

Doch die Rückkehr der Supernasen fand keinen Produzenten. Laut Krüger konnte niemand etwas mit ihrem Humor anfangen:



Habt ihr sie nicht alle? Das ist so 80er-Jahre. Klar, haben wir gesagt, davon handelt ja der Film.



Denn die Produzenten seien alle weitaus jünger als er und kennen das Original nicht. Die Aufforderung, das Drehbuch umzuschreiben, lehnt Mike Krüger ab. Er sagt:

Aber dann ist es eben nicht mehr unser Humor. Und da wir das zum Glück ja nicht des Geldes wegen machen müssen, haben wir gesagt, dass wir es lieber lassen. Vielleicht sogar mit Recht. Weiß man ja nicht. Hätte eine Riesenpleite werden können.



Mike Krüger über seine Erfolge auf YouTube: "Musik ist wertlos geworden"

Heutzutage fremdelt Mike Krüger mit seiner verlorenen Bekanntheit. Er erzählt, dass kaum jemand, der heute 20 Jahre alt ist, Mike Krüger noch kennt. Eine ungewöhnliche Entwicklung für einen Entertainer, der in den 80er Jahren mit seinen Shows Einschaltquoten in Millionenhöhe erzielte.



Mittlerweile ist Mike Krüger im Internetzeitalter angekommen und auf YouTube vertreten. Mit seinem Song "Alter weißer Mann" schaffte er es sogar in die YouTube-Charts. Bei aller Freude über die vielen kreativen Möglichkeiten, die ihm Plattformen wie YouTube bieten, kritisiert er die geringen Umsätze, die trotz des Erfolgs mit Musik gemacht werden: "Musik ist eigentlich wertlos geworden und das finde ich sehr schade."









Thomas Gottschalk und Mike Krüger sind gemeinsam im Podcast zu hören

Thomas Gottschalk und Mike Krüger konnten die Rückkehr der Supernasen zwar nicht realisieren, aber beide sind zweimal im Monat im gleichnamigen Podcast Die Supernasen zu hören. Der Podcast ist auf RTL+ zu hören und auf allen weiteren Podcastplattformen.