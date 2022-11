9 Stunden Superhelden-Spektakel: Die DC-Trilogie von Zack Snyder gibt’s am Black Friday günstiger

Zum Black Friday kriegt ihr das wohl gewaltigste Superhelden-Werk der letzten 20 Jahre etwas günstiger. Zack Snyders Justice League Trilogy als Box lohnt sich für jeden Fan.

Jahrelang haben Fans für den Snyder-Cut des DC-Blockbusters gekämpft, bevor er 2021 tatsächlich veröffentlicht wurde. Regisseur Zack Snyder konnte damit seine große Superheldenvision vollenden, die 2013 mit Man of Steel begann. Drei DC-Filme drehte er und ihr könnt alle zusammen in einer großen Box kaufen. Am Black Friday kriegt ihr die Trilogie um Superman, Batman, Wonder Woman und Co. in der Blu-ray- und der 4K-Version mit Rabatten. Wo und wie viel ihr spart, erfahrt ihr hier.

Aber Achtung: Die Angebote gelten nur noch bis Mitternacht.

Am Black Friday günstiger: Was ist in der Zack Snyder's Justice League Trilogy-Box enthalten?

Die Sammlerbox umfasst:

Die Justice League-Trilogie bringt Zack Snyders unveränderte Vision in strahlendem 4K ins Heimkino. Mit den drei Filmen werden alle Teile einer Trilogie vereint, die Zack Snyder von Henry Cavills Superman-Einstand bis hin zur Versammlung der größten DC-Held:innen in einem Team geplant hatte.

Black Friday-Deals: Diese DC-Filme von Zack Snyder sind reduziert:

9 Stunden Superhelden-Spektakel mit der Snyder-Box

Dabei bringt die Ultimate Collector's Edition die bevorzugten Schnittfassungen des Regisseurs zusammen. Und Snyder neigt zum Epos. Allein der Snyder-Cut von Justice League ist 4 Stunden lang. Von Batman v Superman ist die 3 Stunden lange Ultimate Edition enthalten. Die verändert die Handlung und Struktur der rund 30 Minuten kürzeren Kinofassung teilweise grundlegend und bietet ein ganz anderes Erlebnis.

Noch extremer ist es natürlich beim Snyder-Cut von Justice League. Der wirkt mit seiner gewaltigen Überlänge im Vergleich zur halb so langen Kinofassung wie ein komplett neuer Film. Von Man of Steel kriegt ihr die 143 Minuten lange Kinofassung. Insgesamt kriegt ihr also 9 Stunden pures Snyder-Spektakel.

Auch wenn der Snyder-Cut bei uns keinen Kinostart hatte, hilft die 4K-Box dabei, Zack Snyders Trilogie zumindest im Heimkino in der bestmöglichen Qualität erleben zu können. Wenn ihr die höchste Qualität nicht braucht und Geld sparen wollt, könnt ihr euch die Justice League-Trilogie auch als Blu-ray-Box bei Amazon* bestellen. Aktuell bekommt ihr 3 Filme für unter 20 Euro.

Podcast: Wie gut ist der Snyder-Cut von Justice League?

Die Justice League erstrahlt im neuen Gewand. Jahrelang bemühten sich Fans um die originale Schnittfassung des DC-Blockbusters von Zack Snyder. Jetzt streamt Zack Snyder's Justice League in Deutschland auf Sky.

In dieser Folge von Streamgestöber beantworten Patrick, Jenny und Matthias die Frage, ob sich der vierstündige Film lohnt. Wie viele Änderungen gibt es, was hat es mit dem seltsamen Bildformat auf sich und bereichert der umstrittene Epilog den Superheldenfilm? All das und mehr erfahrt ihr im Podcast.