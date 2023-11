900 (!) Euro günstiger: Mit diesem LG OLED im Black Friday Angebot kann gerade kein Fernseher mithalten

Der LG OLED B3 bietet eine unschlagbare Preis-Leistung und ist gerade der beste 55-Zoll-Fernseher, den ihr für unter 1.000 Euro kaufen könnt. Er räumte reihenweise Top-Wertungen in rennommierten Testmagazinen ab.

Ihr wollt ein knackscharfes OLED-Display, 4K-Auflösung mit 120Hz, Dolby Vision und ein Smart-TV-System mit allen wichtigen Apps? Der LG OLED B3 bietet all das und noch mehr. In der Black Week bei MediaMarkt bekommt ihr ihn mit 55 Zoll (ca. 140 cm) schon für 999 Euro und damit ganze 900 Euro günstiger als die unverbindliche Preisempfehlung (UVP).

LG OLED B3: Das kann der Budget-OLED richtig gut

Für die Expert:innen von Techradar ist der B2 einer der besten neuen Fernseher, die dieses Jahr erschienen sind, denn was er für seinen günstigen Einstiegspreis bietet, ist schier unglaublich. Ihr bekommt folgende Features:

4K Ultra HD Auflösung

100/120 Hz Bildwiederholfrequenz

2 x HDMI 2.1, 2 x HDMI 2.0, eARC

HDR10 und Dolby Vision

Dolby Atmos und DTS

Gaming-Funktionen: ALLM und VRR, NVIDIA G-Sync und AMD Freesync

Sprachassistenten: Amazon Alexa und LG ThinkQ

Apple AirPlay 2

Neues WebOS 23 Betriebssystem

Das Wichtigste bei einem Fernseher ist jedoch die Bildqualität und hier kann der LG B2 auf ganzer Linie überzeugen. Bei dem deutschen Fachmagazin hifi.de gab es eine 9.2 von 10 in der Bildqualitätsnote. Knackige Kontraste und präzise Farben werden vor allem Cineast:innen und Gamer:innen überzeugen.

Letztere freuen sich über umfangreiche Gaming-Features, die flüssiges, verzögerungsfreies Daddeln garantieren. Laut verschiedenen Test überzeugt der LG-Fernseher vor allem in der Bewegtbilddarstellung und eignet sich daher hervorragend für schnelle Actionfilme oder adrenalingeladenes Gaming.

Bedienung und Smart-TV-Funktionen sind wie von LG gewohnt großartig und mit dem neuen Betriebssystem sogar noch besser geworden. Neu sind die "Quick Cards", mit denen ihr Apps nach Genre ordnen könnt. So habt ihr zum Beispiel alle Musik-Apps an einem Ort und müsst euch nicht jedes Mal durch einen Berg an Apps wühlen.

Abzüge gibt es vor allem in der Tonqualität. Die ist zumindest durchschnittlich, wir empfehlen aber auf lange Sicht, mit einer Soundbar oder einem Soundsystem nachzuhelfen. Günstige Einsteiger-Soundbars gibt es zum Beispiel schon ab ca. 200 Euro. Schaut doch gerne mal in unsere Kaufberatung zu Soundbars am Black Friday.

Noch günstiger: Schnappt euch noch eins der letzten Modelle des LG OLED A2

Der LG OLED A2 ist LGs günstigstes OLED-Modell, noch unter der B-Serie, wird aber nicht mehr produziert. Es gibt jedoch noch Restbestände und bei MediaMarkt könnt ihr euch ein Exemplar in 48 Zoll für nur 599 Euro sichern. So günstig bekommt ihr derzeit keinen anderen OLED-Fernseher.

Natürlich kommt das Bild des A2 nicht an den großen Bruder heran, doch so groß ist der Unterschied gar nicht. Auch hier bekommt ihr intensive Farben und hohe Kontraste. Allerdings müsst ihr euch mit 50Hz/60Hz zufriedengeben. Gaming-Fans sollten lieber zum B3 greifen.

