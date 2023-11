Black Friday 2023: Diese Soundbars von günstig bis premium verwandeln euer Wohnzimmer in ein echtes Heimkino

Am 24. November ist es wieder so weit und der Black Friday lässt die Preise fallen. Wir haben schon jetzt gute Soundbars mit Dolby Atmos unter die Lupe genommen und eine Vorauswahl getroffen, die für guten Sound in jedem Preis-Leistungs-Verhältnis sorgt.

Wer sein Wohnzimmer in ein echtes Heimkino verwandeln will, hat bestimmt schon über eine Soundbar nachgedacht. Aber auch in Sachen Musik und Gaming bieten sich die schlanken Lautsprecher an. Wir stellen euch verschiedene Modelle vor, die in ihren Preissegmenten zu den besten Geräten gehören.

Bose Smart Ultra Soundbar mit Dolby Atmos

Bose präsentiert mit der Smart Ultra Soundbar einen Lautsprecher, bei dem auch ohne Subwoofer und Rear-Speaker die Actionstreifen durchs Wohnzimmer knallen. Dafür sorgt neben Dolby Atmos auch die Bose-TrueSpace Technologie, mit der Audiosignale getrennt und auf verschiedene Bereiche des Raumes verteilt werden. Die Bose Smart Ultra Soundbar bietet kräftigen Klang durch KI-Unterstützung. Durch das edle Design ist die Soundbar von Bose nicht nur etwas fürs Ohr, sondern auch fürs Auge. Eine etwas günstigere Alternative, die in Sachen Klangqualität nur wenige Unterschiede aufweist, ist das Vorgängermodell Bose Smart Soundbar 900 *.

Bose Smart Ultra Soundbar Deal Zum Deal

Samsung HW-Q995GC: Eine der besten Soundbars mit Subwoofer

Bei Samsung bekommt ihr mit dem neusten Modell der Reihe HW-Q995GC * viel Leistung zu einem fairen Preis. Aktuell kostet das Set, bestehend aus Soundbar, Subwoofern und Rear-Speakern knapp 1.000 Euro. Ohne Probleme erfüllt es den Raum mit sattem 3D-Klang und kann neben Heimkino und Musik, auch im Bereich Gaming abliefern. Samsung verspricht einen verbesserten Game Mode Pro. Der soll die Spiele erkennen und automatisch in den passenden Soundmodus springen. Eine Smart-Home Integration ist ebenfalls möglich.

Drei Preisklassen mit sattem Klang gibts bei Sennheiser Ambeo

Wenn es um satten Sound geht, darf natürlich auch Sennheiser nicht fehlen. In der Ambeo-Reihe gibt es drei Soundbars in unterschiedlichen Preissegmenten. Anführend ist Ambeo Soundbar Max *, die das Wohnzimmer zum Beben bringt und beeindruckenden Dolby Atmos Sound zum Besten gibt. Die wuchtige Box passt allerdings nicht unter jeden Fernseher.

Sennheiser Die Ambeo Soundbar Plus lässt kaum Wünsche offen.

Die kleine Schwester der Max ist die Sennheiser Ambeo Soundbar Plus *, die mit vielen Einstellungsmöglichkeiten und Anschlüssen punktet. Der satte Klang ist natürlich ebenfalls dabei. Wenn der Preis heruntergeht, macht sich das auch immer in der Leistung bemerkbar, doch auch die Ambeo Soundbar Mini * hat für eine geringe Größe ordentlich was auf dem Kasten und klingt größer als sie ist. Leichte Abstriche muss man hier vor allem bei den Anschlüssen und beim Bass machen.

Fast ausverkauft: Preissturz bei Sony

Auch Sony punktet im Mittelklasse- und High-End-Segment. Die HT-7000 bietet beeindrucken, raumfüllenden Raumklang mit Dolby Atmos. Sie hat sogar einen Doppel-Subwoofer integriert. Das Mittelklasse-Modell HT-A3000 ist bereits jetzt im Angebot und bietet soliden 3.1.-Kanal-Sound zum fairen Preis.

Im unteren Preissegment punktet die Cinebar 11 von Teufel

Auch für das schmale Portemonnaie gibt es gute Alternativen, wie die Cinebar 11 von Teufel *. Das Berliner Unternehmen hat den Black Friday bereits eingeläutet und so ist die Soundbar schon jetzt für 299 Euro erhältlich. Auf Dolby Atmos und DTS:X muss allerdings verzichtet werden, dafür ist die Dynamore-Technologie verbaut, die mithalten kann. Der von Stiftung Warentest ausgezeichnete Testsieger kommt mit schlankem T-6-Subwoofer, der sogar unter den meisten Sofas Platz findet. Wer eine günstige und gute Single-Soundbar ohne Subwoofer, sollte sich die TV-Speaker von Bose * ansehen.

Die ausgewählten Soundbars sind schon jetzt äußerst beliebt. Das liegt nicht nur an der Leistung, sondern vor allem an der Preis-Leistung, denn die ist wirklich fair. Es lohnt sich, sich bereits jetzt Gedanken über infrage kommende Modelle zu machen, damit ihr am Black Friday gezielt in den Shops nach Deals suchen könnt. Selbstverständlich halten wir euch auch weiter auf dem Laufenden.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.