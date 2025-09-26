92% bei Rotten Tomatoes: Neuer Trailer für den wohl besten Netflix-Film des Jahres verspricht nervenaufreibende Hochspannung

Im Oktober feiert Oscar-Regisseurin Kathryn Bigelow mit A House of Dynamite ihr Comeback. Der neue Trailer zum Netflix-Thriller liefert erstmals einen längeren Einblick in den Film.

Acht lange Jahre nach ihrem Rassismus-Thriller Detroit meldet sich Regisseurin Kathryn Bigelow (The Hurt Locker) zurück in Hollywood. Ihr neuer Film A House of Dynamite wird schon jetzt als einer der Oscar-Kandidaten gehandelt und wurde auch von Moviepilot-Chefredakteurin Jenny Jecke als großartiger und schmerzhaft realistischer Hochspannungs-Thriller gefeiert.

Die aktuelle Durchschnittsbewertung von 92 Prozent beim US-Bewertungsaggregator Rotten Tomatoes deutet ebenfalls auf ein Highlight dieses Filmjahres hin. Nach dem Anfang des Monats veröffentlichten Teaser zum Netflix-Streifen, ist nun der erste lange Trailer zu A House of Dynamite da.

Neuer Trailer zum Echtzeit-Thriller A House of Dynamite versetzt Idris Elba und Co. in Panik

Der Film fokussiert sich auf die Mitarbeiter:innen der US-Regierung und deren Überlegungen angesichts eines drohenden Raketenangriffs auf die USA. Niemand weiß, wer der Aggressor ist und wie man auf die Attacke reagieren soll. Schließlich könnte jeder Schritt der falsche sein und Millionen Menschenleben kosten.

Wie bei den Entscheidungsträger:innen des Weißen Hauses nachvollziehbare Panik und Verzweiflung um sich greift, zeigt der neue Trailer zum Thriller, den ihr euch hier in Deutsch ansehen könnt. Oben haben wir ihn für euch im englischen Originalton eingebunden.

A House of Dynamite - Trailer (Deutsch) HD

Im Cast des in Echtzeit spielenden Films finden sich zahlreiche Stars: Idris Elba (Luther), Rebecca Ferguson (Dune), Jared Harris (Chernobyl), Greta Lee (Past Lives), Gabriel Basso (The Night Agent), Jason Clarke (Oppenheimer) und Willa Fitzgerald (Strange Darling) sind u. a. mit von der Partie.

Wann startet A House of Dynamite bei Netflix und im Kino?

Um für die Oscars 2026 in Erwägung gezogen werden zu können, wird der Thriller im Kino gezeigt. In Deutschland läuft er ab dem 9. Oktober 2025 in ausgewählten Kinos. Am 24. Oktober folgt dann der offizielle Streaming-Start des Films bei Netflix.