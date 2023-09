99 Cent-Aktion bei Amazon: Einen der besten Filme des Jahres, 2 (!) Tarantino-Meisterwerke, Horror-John Wick und noch viel mehr günstig leihen

Bei Amazon läuft seit kurzem die 99 Cent-Aktion. Diesmal lohnt sie sich besonders, denn es sind viele aktuelle Filme aus dem Jahr 2023 im Angebot. Seht ihr die Highlights.

Falls ihr noch nicht wisst, was ihr am Wochenende schauen wollt, lohnt sich heute ein Blick in den Shop von Amazon. Die 99-Cent-Aktion wartet mit einigen aktuellen Titeln des laufenden Jahres und weiteren richtig spannenden Filmen auf. Wir haben die Highlights für euch ausgewählt.

Hier kommt ihr direkt zur Übersicht der Aktion bei Amazon:

Eine offizielle Frist hat Amazon nicht gesetzt. Normalerweise ist die 99 Cent-Aktion aber bis zum Ende des Wochenendes gültig, also bis Sonntag 23.59 Uhr.

Meisterwerke von Spielberg und Tarantin: Die Highlights der 99 Cent-Aktion

The Fabelmans *: Steven Spielbergs extrem emotionales und persönliches, Oscar-nominiertes Biopic

Kill Bill *: Der erste und etwas beliebtere Teil von Tarantinos Rache-Epos mit Uma Thurman

Jackie Brown *: Tarantinos unterschätzer Heist-Film mit Samuel L. Jackson, Robert De Niro und Pam Grier

The Guest *: Adam Wingards extrem stylischer Horror, in dem Dan Stevens als Psycho-John Wick im ländlichen USA um sich schlägt

Weitere Titel in der Auswahl aus dem Jahr 2023

Amazon bietet zudem ungewöhnlich viele Filme für 99 Cent an, die erst dieses Jahr in den Kinos starteten:

Hier findet ihr nochmal alle weiteren Titel der 99-Cent-Aktion bei Amazon *, die ab sofort als Stream zur Verfügung stehen.



Wie funktioniert die 99-Cent-Aktion bei Amazon?

Ganz einfach: Wenn ihr ein Prime-Abo bei Amazon abgeschlossen habt, könnt ihr euch die Filme aus der Aktion für je 99 Cent leihen. Amazon zeigt euch den Preis automatisch an, wenn ihr eingeloggt seid. Danach habt ihr 30 Tage lang Zeit, um diese anzuschauen. Sobald ihr das erste Mal auf Play klickt, steht euch der jeweilige Film für 48 Stunden zu Verfügung. In diesen 48 Stunden könnt ihr den Film so oft schauen, wie ihr wollt.