Ab heute bei Netflix: Lohnt sich The Mother mit Jennifer Lopez im John Wick-Modus?

Jennifer Lopez begibt sich ab heute bei Netflix auf die Spuren von John Wick. Aber wie gut ist ihr Killer-Auftritt im Action-Kracher The Mother?

John Wick muss sich hüten. Auf Netflix läuft ihm Jennifer Lopez in Personalunion als Mutter und Elite-Killerin ab heute womöglich den Rang ab. The Mother klingt nach einem vielversprechenden Genrefilm mit viel krachender Action. Aber was sagen die Kritiken?

The Mother: Wie gut ist Jennifer Lopez' John Wick-Auftritt bei Netflix?

In The Mother spielt Lopez eine Killerin, die ihrem Beruf zum Schutz ihres ungeborenen Kindes den Rücken kehrt. Selbst von ihrer Tochter hält sie jahrelang Distanz, um sie nicht in Gefahr zu bringen. Schließlich wird ihr Kind aber von ihren Ex-Auftraggebern bedroht und sie greift erneut zur Waffe.

Das Resultat erhält gemischte Kritiken. Auf Rotten Tomatoes gehen Kritiker:innen-Wertung und Publikumswertung mit 43% und 89% stark auseinander. Auf Metacritic erreicht der Action-Kracher 52 Punkte.

"Sollte selbst absolute Action-Puristen zufriedenstellen", schreibt etwa Indiewire . Dem Film von Niki Caro (Mulan) mangele es an Balance, aber er bringe seinen Job zu Ende, so Collider . Viele Kritiken lobten unter anderem Lopez' Schauspiel und die Action-Choreografie.

Die 10 größten Streaming-Filme 2023 bei Netflix, Amazon & Co.

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber schauen wir uns die großen Filme an, die dieses Jahr exklusiv bei Netflix, Amazon, Disney+ und Apple TV+ erscheinen. Herausgekommen ist eine Liste mit zehn besonderen Empfehlungen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vom Sci-Fi-Epos bis zum potentiellen Oscar-Kandidaten ist alles dabei. Beeindruckend sind vor allem die versammelten Talente. 2023 erwarten uns im Streaming-Bereich neue Filme von Martin Scorsese, David Fincher und Zack Snyder, während vor der Kamera Gal Gadot, Leonardo DiCaprio, Henry Cavill und Chris Hemsworth zu sehen sind.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.