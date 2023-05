Heute ist der beste Streaming-Tag des Jahres: Netflix, Amazon & Co. mit 9 (!) neuen Highlights, darunter Sci-Fi-Nachschub, Action-Knaller & Peaky Blinders-Nachfolger

Action-Lieferant in Endzeitserie, Auftragskiller-Film mit JLo, Sci-Fi-Spektakel auf dem Mond und ein rührendes Biopic. Bei Netflix, Amazon Prime, Disney+, Paramount+ und Apple TV+ werden heute garantiert alle glücklich.

"Was wollen wir heute Abend schauen?", ist einer der meist gesagten Sätze aller Film- und Serien-Fans. Heute müsst ihr euch dafür nicht auf die Suche begeben, denn die großen Streaming-Dienste schmeißen euch an nur einem Tag gleich neun Highlights hinterher.

Neu bei Netflix, Disney+ und Amazon: Endzeit-Sci-Fi-Serie, gelobter Ben Affleck-Film und Peaky Blinders-Nachfolger

Damit ihr nicht länger auf die Folter gespannt werdet, findet ihr hier die Übersicht der neun Highlights:

Ihr seid neugierig geworden? Wir haben natürlich auch nähere Infos und Trailer für euch:

Netflix bringt Action-Kracher mit Jennifer Lopez und neue Endzeit-Serie

The Mother ist der neue Action-Film von Niki Caro (Mulan) mit Jennifer Lopez als Auftragskillerin, die selbst Killer am Hals hat. Natürlich muss sie dabei auch ihre Tochter beschützen.

The Mother - Trailer 1 (Deutsch) HD

Black Knight ist eine Science-Fiction-Serie aus Südkorea. Im Jahr 2071 ist die Luft auf der Erde so stark verschmutzt, dass die Menschheit auf Lieferant:innen angewiesen ist, um zu überleben.

Black Knight - S01 Trailer (Deutsch) HD

Wer bei den Frühlings-Temperaturen noch eine warme Kuscheldecke braucht, kann sich über Queer Eye Staffel 7 freuen. Diesmal wollen die Fabulous Five in der Makeover-Serie das Leben von Menschen in New Orleans verbessern.

Queer Eye - S07 Trailer (English) HD

Bei Amazon Prime starten gleich zwei hochgelobte Filme

Ben Afflecks Air - Der große Wurf startete erst kürzlich im Kino und steht bereits für euch zum Streamen bereit. Darin wird die wahre Geschichte erzählt, wie Michael Jordan als Werbegesicht für Nike gewonnen wird. Air sei der erste Oscar-Kandidat des Jahres.

Air - Trailer (Deutsch) HD

Mit Triangle of Sadness landet der Cannes-Gewinner im Streaming-Angebot. Meine Kollegin Jenny Jecke schrieb vom Festival aus über die Komödie:

In dem Film von Ruben Östlund, der bereits für The Square die Palme gewann, begibt sich ein Kreuzfahrtschiff mit Superreichen in stürmische Gewässer – mit überaus ekligen Konsequenzen. Für einige der größten Lacher im Film sorgen Iris Berben und Sunnyi Melles.

Triangle of Sadness - Trailer (Deutsch) HD

Disney+, Apple TV+ und Paramount+ bieten Teenie-Sci-Fi, Krimi und den Peaky-Blinders-Nachfolger

In Crater bei Disney+ * erforschen fünf auf dem Mond wohnende Jugendliche ohne Erlaubnis einen der dortigen Krater. Der Film könnte das Loch in unseren Herzen stopfen, das mit dem Ende der Familien-Sci-Fi-Serie Lost in Space entstanden ist.

Crater - Trailer (English) HD

Still: A Michael J. Fox Movie bei Apple TV+ ist ein Dokumentar-Film über Michael J. Fox und zeigt die Höhen und Tiefen des Schauspielers. Mit unverbesserlichem Optimismus stellt er sich seiner schweren Erkrankung.

Still: A Michael J. Fox Movie - Trailer (English) HD

Fire in the Sky bei Apple TV+ startet tragisch: In der Krimi-Serie wird die NYU-Studentin Samantha am 4. Juli 2003 im Central Park erschossen. Die Ermittlungen fördern viel mehr zutage, als zu Beginn vermutet wird.

City on Fire - S01 Trailer (English) HD

Bei Paramount+ * gibt es ab heute auch in Deutschland SAS: Rogue Heroes zu streamen. Die heiß erwartete Historien-Action-Serie lief bereits letztes Jahr in Großbritannien und ist die neue Schöpfung von Peaky Blinders-Macher Steven Knight. Das sieht man schon dem Trailer an:

SAS: Rogue Heroes - S01 Trailer (Deutsch) HD

Sollte wundersamer Weise für euch nichts dabei sind, findet ihr alle weiteren Streaming-Starts des Monats in unserer großen Mai-Übersicht.



