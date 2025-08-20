Ab sofort bei Amazon: Horror-Marathon mit Meisterwerk einer Regielegende und seinem späten Sequel

Der Horror-Monat Oktober ist noch ein paar Wochen weg. Amazon hat aber jetzt schon ein absolutes Genre-Highlight und dessen späte Fortsetzung ins Prime Video-Angebot aufgenommen.

Stanley Kubricks Meisterwerk Shining ist einer der besten Horrorfilme aller Zeiten. Bei Moviepilot steht er auf Platz 3 in der Genre-Topliste und im Unterbereich Geisterfilme sogar auf Platz 1. Wer die herbstliche Spooky-Season jetzt schon einläuten will, findet den Streifen ab dem heutigen Mittwoch, den 27. August bei Amazon Prime Video. Dort ist dann auch das Sequel Doctor Sleeps Erwachen von 2019 online, welches ebenfalls auf einer Stephen King-Vorlage basiert.

Horror-Doppel bei Amazon: Stanley Kubricks Shining muss man gesehen haben

In Shining übernimmt der Familienvater Jack Torrance (Jack Nicholson) in der Winterpause die Verwaltung des abgelegenen Overlook-Hotels. Die Ruhe und Abgeschiedenheit will er dazu nutzen, endlich sein Buch zu schreiben. Doch die Isolation in den Bergen macht dem Alkoholiker bald zu schaffen und eine von Geistern beflügelte Spirale in den mörderischen Wahnsinn beginnt.

Seine Frau Wendy (Shelley Duvall) und sein Sohn Danny (Danny Lloyd) sind ihm fast schutzlos ausgeliefert, doch Jack ahnt nicht, dass der Junge übernatürlich begabt ist und ebenfalls um den Spuk im Hotel weiß.

Selbst moderne Horrorfilme träumen davon, so nervenaufreibend und brillant inszeniert zu sein wie Kubricks Meisterwerk, das eine der besten Performances von Jack Nicholson enthält. Nur einer war überhaupt kein Fan davon: Vorlagenautor Stephen King. Mit der eigens von ihm produzierten Miniserie The Shining wollte er einige Jahre später zeigen, wie es richtig geht. Spoiler: Hat er nicht. Dafür schrieb er irgendwann eine Fortsetzung zu seinem Gruselroman, die 2019 ebenfalls die Lichtspielhäuser heimsuchte ...

Auch das Shining-Sequel Doctor Sleeps Erwachen hat seine Fans

Doctor Sleeps Erwachen von Mike Flanagan handelt vom erwachsenen Danny Torrance (Ewan McGregor), der immer noch von buchstäblichen und metaphorischen Geistern seiner Vergangenheit heimgesucht wird. Eines Tages bittet das ähnlich begabte Mädchen Abra (Kyliegh Curran) ihn um Hilfe. Ihre ungeheure Kraft erweckte die Aufmerksamkeit von Rose the Hat (Rebecca Ferguson) und ihrer Gang von Energievampiren.

Im Kampf gegen sie führt es Danny und seinen Shining-Schützling schließlich ins Overlook-Hotel zurück, wo der Junge von damals den Geist seines Vaters (Henry Thomas) konfrontiert.

Natürlich kommt Doctor Sleeps Erwachen nicht an einen zeitlosen Klassiker wie Shining heran, was sich auch in der Community-Bewertung von Moviepilot widerspiegelt: 7,5 gegen 6,8. Wer aber einfach zurück ins ikonische Gruselhotel will, macht nach Kubricks Meisterwerk einfach mit dem brauchbaren Doctor Sleep weiter, der jetzt gleich nebenan bei Amazon eingecheckt ist.