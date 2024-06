Abgefahrener Anime-Thriller wird von Netflix neu aufgelegt – und könnte das nächste One Piece werden

Netflix gönnt der Anime-Serie Kakegurui die englischsprachige One Piece-Behandlung. Es geht um ein Internat, in dem gefährliche Glücksspiele über das Schicksal der Schüler:innen bestimmen.

Showrunner Simon Barry waren nur 2 Staffeln seiner Netflix-Serie Warrior Nun vergönnt. Vielleicht hat er mehr Glück mit seinem nächsten Projekt, von dem der Streaming-Dienst sich offenbar das nächste One Piece-Phänomen erhofft.

Es geht erneut um eine Anime- und Manga-Adaption und es steht buchstäblich eine Menge auf dem Spiel.

Netflix adaptiert nach One Piece den Anime-Thriller Kakegurui

Tokyo MX Yumiko im Anime-Original

In Kakegurui - Das Leben ist ein Spiel geht es um eine prestigeträchtige Privatschule, an der diewird. Dabei werden schon mal das umfangreiche Familienvermögen oder die eigene Person als Wetteinsätze verwendet. Aufgemischt wird die ungewöhnliche Bildungseinrichtung, als ein Mädchen namensauf der Bildfläche erscheint.

Im Gegensatz zu ihren Mitschüler:innen interessiert Yumiko sich weniger für den lauernden Gewinn, sondern findet beinahe perversen Thrill an der Herausforderung und Spannung der Spiele. Mit weitreichendem Wissen und Kenntnissen in der Spieltheorie droht sie fortan, das Mächtegleichgewicht der Schule über den Haufen zu werfen.

Was wissen wir bisher über die neue Netflix-Serie?

Barrys englischsprachige Kakegurui-Version wird passend zum Glücksspielthema den Titel Bet tragen und soll zunächst zehn Episoden umfassen, die von Boat Rocker Media für Netflix produziert werden. Die Dreharbeiten laufen bereits im kanadischen Toronto.

Zum Cast zählen laut The Hollywood Reporter die aus Kate bekannte Miku Patricia Martineau (vermutlich als Yumiko) sowie Ayo Solanke, Eve Edwards, Clara Alexandrova, Hunter Cardinal, Anwen O'Driscoll, Aviva Mongillo und Ryan Sutherland.



Welche Versionen existieren bisher von Kakegurui?

Kakegurui (übersetzt etwa: Spielemanie) begann als Manga von Homura Kawamoto und Toru Naomura, der seit 2014 läuft. Es folgten zwei Staffeln einer Anime-Serie aus dem Hause MAPPA, ein Spin-off namens Kakegurui Twin sowie eine japanische Live-Action-Serie plus dazugehörigem Realfilm.

Und das Beste daran: Bis auf den Live-Action-Film sind sämtliche Versionen aus Japan bei Netflix abrufbar. Beste Voraussetzungen also, um schon mal Hausaufgaben für das kommende Remake zu machen.

