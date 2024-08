Absolute Netflix-Seltenheit: Thriller-Serie mit Keira Knightley schon jetzt um Staffel 2 verlängert, obwohl sie erst in 4 Monaten startet

Netflix steht mit dem Spionage-Thriller Black Doves in den Startlöchern, der Keira Knightley und Ben Whishaw auf geheime Mission schickt. Das beste: Staffel 2 ist jetzt schon sicher!

Das gibt es mittlerweile nur noch selten bei Netflix: noch bevor eine Serie überhaupt erschienen ist und sich unter den Zuschauer:innen behaupten konnte, um eine 2. Staffel verlängert zu werden. Diesen Ritterschlag hat der Streamer einer neuen Thriller-Serie verpasst, die noch dieses Jahr mit Keira Knightley und Ben Whishaw in den Hauptrollen startet. Lest hier, was es mit Black Doves auf sich hat.

Spionage-Thriller Black Doves auf Netflix: Keira Knightley und Ben Whishaw auf geheimer Mission

In der Thriller-Serie schlüpft Keira Knightley in die Rolle der Spionin Helen Webb, die neben ihrem gefährlichen Job auch noch einem häuslichen Leben als Ehefrau und Mutter nachgeht. Dabei trägt sie die Geheimnisse ihres Mannes, ein hochtrabender Politiker, an ihre Organisation, die Black Doves weiter.

Als ihr Geliebter umgebracht wird, muss Helen abtauchen und bekommt einen ungewöhnlichen Beschützer an die Seite gestellt: den gefallenen Auftragskiller Sam Young (Ben Whishaw). Gemeinsam kommen sie hinter eine Verschwörung globalen Ausmaßes, die vom Londoner Untergrund aus verkehrt.

Neben Keira Knightley (Fluch der Karibik) und Ben Whishaw (Paddington) sind unter anderem Sarah Lancashire (Happy Valley), Luther Ford (The Crown) und Finn Bennett (True Detective: Night Country) zu sehen. Die Serie entspringt der Vision von Joe Barton, der unter anderem die Serien The Lazarus Project und The Ritual entwickelt hat.

Black Doves kommt in 4 Monaten zu Netflix ‒ und hat jetzt schon Staffel 2 sicher

Die erste Staffel von Black Doves soll mit sechs Folgen im Dezember 2024 erscheinen. Wie Netflix während des Edinburgh TV Festivals bekanntgab, wird die Serie eine 2. Staffel erhalten. Wann diese erscheint, ist bisher nicht bekannt.



