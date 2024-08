Alien, Dexter und 12 (!) weitere Prequel-Serien kommen bald: Begeistert oder enttäuscht der neue Trend?

Serienfans werden bald von Prequels überschwemmt. Vorgeschichten zu Dexter, The Boys, Dune, NCIS und mehr sind schon in Arbeit. Ein erfreulicher oder besorgniserregender Trend?

Ein Blick auf die kommenden Serienpläne der Streaming-Dienste und amerikanischen TV-Sender enthüllt einen unerwarteten Serientrend. Immer mehr erfolgreiche Filme, Serien und Franchises erhalten bald Vorgeschichten in Form von Prequel-Serien. Dazu gehören unter anderem die Serien-Hits The Boys, Navy CIS und Yellowstone, aber auch Filme wie Dune, Es und sogar die Alien-Reihe.

Über ein Dutzend Prequel-Serien erwarten uns in den nächsten zwei Jahren. Sollten sich Serienfans darüber freuen, dass es mehr von ihren Lieblings-Reihen zu sehen gibt? Oder erwartet uns einer der schlimmsten TV-Trends überhaupt? Diesen Fragen gehen wir im Podcast nach.

Podcast zum Prequel-Wahn: Das ändert sich bald für Serienfans

Sind Prequel-Serien per se schlecht? Das lässt sich allgemeingültig nicht sagen. Immerhin gibt es zahlreiche positive Beispiele, wie jüngst das Game of Thrones-Prequel House of the Dragon oder die Yellowstone-Vorgeschichten 1883 und 1923 zeigten. Diese stehen größtenteils für sich allein und bieten herausragende Serien-Unterhaltung, die das eigene Franchise um spannende Facetten erweitert. Das ist allerdings nicht immer der Fall, wie unsere Analyse von sechs Beispielen aus der jüngeren Vergangenheit zeigt.

In dieser Streamgestöber-Ausgabe erklären wir, warum Hollywood in Zukunft vermehrt auf Vorgeschichten zum Franchise-Ausbau setzt, blicken auf positive und negative Aspekte von Prequel-Erzählungen und diskutieren, ob die nächsten 14 (!) Prequel-Serien unsere Vorfreude entfachen oder schon jetzt zum Scheitern verurteilt sind.

Die kommenden Prequel-Serien im Überblick:

