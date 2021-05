Absurde Fake-Trailer bei ProSieben: Late Night Berlin beweist, dass wir dem deutschen Film wirklich alles zutrauen

Klaas Heufer-Umlauf und Axel Stein drehten unter anderem eine Furzwitzparodie auf Das perfekte Geheimnis. Wir erklären, was dahintersteckt - und was Moviepilot damit zu tun hat.

Fassungslose Gesichter, tiefe Verzweiflung und am Schluss vor allem ein vernichtendes Urteil: "Schrecklich!" In der neuen Folge von Late Night Berlin sollten mehrere Personen neue Filmprojekte mit Axel Stein bewerten, angeblich im Auftrag eines Streaming-Anbieters. Die Redaktion des ProSieben-Formats wollte herausfinden: Ist das Image des deutschen Films wirklich so schlecht, dass sich das Publikum auch den allerletzten Müll als neue Mainstream-Komödie verkaufen lässt?

Klar, als deutsche Filmfans mussten wir schon einiges ertragen. Wir erinnern da nur an Witze über eingeklemmte Hoden in Til Schweiger-Trailern oder die unangenehme Angewohnheit vieler deutscher Filmschaffender, Homosexualität für eine witzige Punchline zu halten. Natürlich gibt es auch viele tolle Filmprojekte aus Deutschland, die mit der internationalen Konkurrenz mithalten können.

Die Aktion von Late Night Berlin zeigt allerdings: Für viele gibt es anscheinend nichts, was zu albern oder zu furchtbar ist, um nicht als klassischer deutscher Filmtrailer durchzugehen. Oder um es mit Axel Stein zu sagen: "Dafür hätte ich eine Ohrfeige ins Gesicht verdient!"

Was steckt hinter den Fake-Trailern von Late Night Berlin?

Schon in der Vergangenheit hatte Host Klaas Heufer-Umlauf, die bessere Hälfte von Joko Winterscheidt, Fake-Projekte als den neuen heißen Scheiß am Popkultur-Himmel ausgegeben - bisher allerdings nur im Musik-Bereich. Er ließ den Sänger Sascha mehrere alberne Songs einsingen, die anschließend im Rahmen einer angeblichen Marktforschungsgruppe von ahnungslosen Personen bewertet wurden.

Die Marktforschungs-Teilnehmenden hörten fassungslos dabei zu, wie sich Sascha unter anderem durch ein vermeintliches neues Mittelalter-Projekt mit absurdem Text säuselte. Dabei wurden sie von Klaas und Sascha beobachtet, die sich vor Lachen - und im Fall des Sängers auch offensichtlicher Scham - nicht mehr einkriegten.

Das Gleiche wurde von Late Night Berlin nun mit ausgedachten Filmen und Schauspieler Axel Stein umgesetzt. Und von den Ideen ist eine absurder als die andere.

"Eine bodenlose Frechheit!": Darum geht’s in den Fake-Filmen mit Axel Stein

Insgesamt wurden den Marktforschungsgruppen drei Filme vorgestellt, die klassische Genres des deutschen Films bedienen: Krimi, Mainstream-Komödie und ein Drama, das sich selbst sehr ernst nimmt.

New Dad : Ein Coming-of-Age-Drama, bei dem sich ein 17-Jähriger mit Vollbart auf die Suche nach seinem Vater macht.

: Ein Coming-of-Age-Drama, bei dem sich ein 17-Jähriger mit Vollbart auf die Suche nach seinem Vater macht. Tatverbrechen : Ein Krimi, bei dem der Tatverdächtige in einem Mordfall verhört wird und alle drei Sekunden eine andere, starke Emotion durchlebt.

: Ein Krimi, bei dem der Tatverdächtige in einem Mordfall verhört wird und alle drei Sekunden eine andere, starke Emotion durchlebt. Furzteufelswild: Eine Komödie, deren humoristische Bandbreite ausschließlich aus Furzwitzen besteht.

Die Reaktionen der Testpersonen gestalten sich größtenteils eindeutig. Klare Ablehnung, offen zur Schau getragene Fassungslosigkeit und immer wieder die unausgesprochene Frage: Was zur Hölle? Insbesondere die Komödie Furzteufelswild, eine offensichtliche Parodie auf Das perfekte Geheimnis von den Fack ju Göhte-Macher:innen, fiel durch und wurde von einer Frau gnadenlos auseinandergenommen.

Wenn das das Niveau oder die Zukunft des deutschen Fernsehens ist, steige ich aus. Das ist ein Wahnsinn! Wie tief kann man sinken?

Besonders unangenehm für Axel Stein: Die Furzwitz-Rolle schien die einzige zu sein, die ihm das Testpublikum direkt abnahm. Vielleicht, weil der 39-Jährige durch Filme bekannt wurde, die nicht unbedingt unter cineastische Meisterwerke fallen. Seinen Durchbruch als Filmschauspieler feierte er mit Harte Jungs, einer Pubertätskomödie mit sprechendem Penis.

Auch auf YouTube wurde ein Fake-Trailer mit Axel Stein für echt gehalten

Die Personen aus der Marktforschungsgruppe sind allerdings nicht die Einzigen, die auf die Trailer hereingefallen sind. Die Redaktion von Late Night Berlin hat uns vor Ausstrahlung der Folge angeschrieben und gefragt, ob wir den Trailer zu Furzteufelswild zwischenzeitlich auf einem unserer YouTube-Kanäle hochladen können. Das Ziel: Herauszufinden, ob auch Filminteressierte im Internet glauben, dass es sich dabei um ein echtes Projekt handelt, das bald in deutschen Kinos anlaufen wird.

Wir haben zugesagt - und waren dann doch überrascht, dass einige Leute in den Kommentaren unter unserem Video tatsächlich geglaubt haben, dass es sich um einen echten Film handelt.

Heilige scheiße! Ist das ernst gemeint? Wenn ja dann ist das ein absoluter Tiefpunkt!

Am Ende zeigt das Experiment vor allem eines: Der deutsche Film scheint in Teilen der Bevölkerung einen wirklich schlechten Ruf zu haben. Manchmal zu Recht, manchmal aber eben auch nicht. Es gibt sogar Komödien ohne einen einzigen Furzwitz! Man muss sie nur finden wollen.

Podcast: Barbaren beweist, dass Deutschland als Serienstandort besser ist als sein Ruf

Deutschland holt in der Produktion von Serien immer mehr auf. Einer der Beweise dafür ist die Barbaren, eine Art deutsche Variante von Vikings.

Esther Stroh, Ines Walk und Andrea Wöger diskutieren in dieser Podcast-Folge, was ihnen an der Netflix-Serie gefällt und was sie stört. Außerdem diskutieren sie über ihren Hang zu historischen Stoffen, wie historisch korrekt Barbaren umgesetzt wurde, was die Serie im Vergleich zu anderen deutschen Netflix-Serien zu bieten hat und über das Ende sowie eine mögliche 2. Staffel.



Hättet ihr gedacht, dass die Fake-Trailer von Late Night Berlin echt sind?