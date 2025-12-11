Action-Anime kämpft sich in die Netflix-Charts – in Indien ist er sogar verboten

Neue Folgen von einem actionreichen Fantasy-Anime lassen die Serie in die Netflix-Charts einbrechen. Wer schon immer sehen wollte, wie Jack the Ripper und Buddha sich kloppen, ist hier richtig.

Das Konzept der Anime-Serie Record of Ragnarok ist schon ziemlich abgefahren. Da tauchen historische Figuren von Jack the Ripper über Buddha bis Nikola Tesla neben mythologischen Charakteren von Adam über Brunhilde bis Hercules auf – und geben sich zum Teil richtig aufs Maul. Das Ganze wird neuerdings in Staffel 3 auf Netflix veranstaltet und landete dort direkt auf Platz 4 der Serien-Charts.

Action-Anime Record of Ragnarok boxt sich in die Netflix-Charts

In der Manga-Vorlage von Azychika und der Anime-Adaption von Showrunner Takumi Fukui trifft sich das Konzil der Götter alle tausend Jahre, um zu entscheiden, ob die Menschheit weiterexistieren soll. Dabei wird ein Turnier namens Ragnarök entschieden, bei dem sich Menschen gegen Götter und Sagengestalten beweisen müssen, um ihr Bestehen zu sichern.

In Staffel 3, die uns nach zweieinhalb Jahren Wartezeit erreicht, füllt Hades die Lücke im Team der Götter, nachdem Buddha die Seiten gewechselt hat. Die älteste Walkürenschwester Brunhilde bleibt entschlossen, ihren Plan umzusetzen und die Götter zu besiegen, indem sie Qin Shi Huang aus der Qin-Dynastie auswählt, um gegen den Herren der Unterwelt anzutreten. Fans können sich darüber hinaus auf Kämpfe wie Nikola Tesla gegen Beelzebub und Apollo gegen Leonidas gefasst machen.

Mit der neuen Season gehen 15 frische Episoden von Record of Ragnarok online. In Indien muss man allerdings auf die komplette Serie verzichten, denn laut Anime News Network wurde sie dort gesperrt. Der Grund: die Darstellung der Hindu-Gottheit Shiva.

Es liegen mehrere Sprachfassungen und Untertitel vor, darunter auch eine deutsche Synchronversion.

So sehen die Serien-Charts von Netflix aktuell aus (Stand 11. Dezember 2025:

Spätestens zu Weihnachten dürfte dann wieder Stranger Things mit der Finalstaffel auf Platz 1 sein. Dann gibt es nämlich den nächsten Satz Episoden bei Netflix zu sehen, gefolgt vom großen Serienfinale zu Neujahr.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

