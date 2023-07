Action-Exzess und Sci-Fi-Epos: Über 600 (!) Filme für nur 99 Cent bei Amazon Prime Video, aber ihr müsst euch beeilen

Der Prime Day hat noch nicht begonnen, da gibt es schon einen Amazon-Kracher für Heimkino-Fans. Die beliebt 99 Cent-Aktion hat wieder begonnen und diesmal lohnen sich die Streaming-Angebote umso mehr.

Am 11. und 12. Juli 2023 ist Amazon Prime Day *, doch das vielleicht beste Angebot für Filmliebhaber:innen gibt es schon jetzt: mehr als 600 Filme bei Amazon Prime lassen sich für jeweils 99 Cent pro Film streamen, darunter unglaublich viele Hits.



Um bei so vielen Filmen nicht die Übersicht zu verlieren, haben wir euch eine Auswahl an Highlights herausgesucht, allen voran der brutale Martial-Arts-Klopper The Raid und der epischen Sci-Fi-Klassiker Blade Runner. Auch aktuelle Blockbuster sind dabei.

Wichtig bei Prime Video: Ihr müsst Prime-Mitglied sein, um das Angebot wahrzunehmen. Falls ihr noch kein Prime-Abo habt, könnt ihr kostenlos ein 30-tägiges Probeabonnement * abschließen und damit von allen Prime Day-Deals profitieren.



Auch nach dem Prime Day lohnt sich euer Amazon Prime Abo. Ihr bekommt ähnlich wie bei Netflix eine riesige kostenlose Auswahl an hochkarätigen Filmen und Serien sowie kostenlosen Versand auf die meisten Artikel im Onlineshop. Selbst Musikstreaming in Form von Prime Music ist dabei.



So leiht ihr Filme bei Prime Video: Sobald ihr einen Film ausgeliehen habt, steht er euch 30 Tage in eurem Prime-Account zur Verfügung. Nachdem ihr den Film zum ersten Mal gestartet habt, startet ein 48-Stunden-Zeitraum, indem ihr den Film fertig sehen müsst.

Amazon Prime Video: Die Top-Filme der 99 Cent-Aktion

The Raid *: Großartig inszenierter Action-Kracher, der die Welt der Martial-Arts-Action gehörig aufwirbelte und an Intensität kaum zu toppen ist.

Blade Runner *: Sci-Fi-Klassiker, der den Cyberpunk prägte und 2017 mit Blade Runner 2049 eine mehr als würdige Fortsetzung erhielt.

Terminator *: Auch dieser Sci-Fi-Klassiker gehört in die Kategorie der einflussreichsten Science-Fiction-Filme aller Zeiten und machte Arnold Schwarzenegger weltbekannt.

Mehrere aktuelle Top-Hits sind auch dabei:

M3GAN *: Fiese Horror-Satire, die mindestens so lustig wie gruselig ist, vor allem aber einfach Spaß macht.



Ein Mann namens Otto *: Die Neuverfilmung eines Bestseller-Romans mit einem unglaublich guten Tom Hanks und einer nahezu perfekten Mischung aus Komödie und Drama.

Project Wolf Hunting *: Rasanter Action-Schocker vollgepackt mit verrückten Wendungen, der so brutal ist, dass er keine FSK 18-Freigabe bekam.

Babylon - Rausch der Ekstase *: Als schwindelerregendes Fest und Liebeserklärung an das Hollywood der goldenen 20er drückt der dreistündige Glamour-Party-Rausch von La La Land-Regisseurs Damien Chazelle bis zum Ende auf das Gaspedal.

Natürlich lädt so eine riesige Filmauswahl zum Stöbern ein. Auf folgende weitere Ausnahmetitel werdet ihr dabei unter anderem stoßen: Sam Mendes' bildgewaltiger Kriegsfilm 1917 *, die zweitbeste Star Wars-Parodie (nach Family Guy) Space Balls *, das mitreißende Drama mit Tom Hanks The Green Mile * und der mit vier Oscars prämierte Vietnam-Kriegsfilm Platoon *.

Die Aktion geht noch bis Sonntag, den 9. Juli 2023, endet also noch vor dem Amazon Prime Day. Auf der Übersichtsseite könnt ihr zudem die Filme ganz einfach nach Genres sortieren und so gezielter nach eurem Wunschfilm suchen. Die Kaufpreise sind übrigens nicht reduziert, das Angebot gilt nur für das Leihen.

