Action gewaltig wie in Tenet: Monster-Stunt von Tom Cruise in Mission: Impossible 7

Tom Cruise springt mit einem Motorrad von einer Riesenschanze in den Abgrund. Der Mission: Impossible 7-Stunt ist atemberaubend und typisch für moderne Actionfilme.

Gestern fragte ich, "Was hat Tom Cruise mit dieser Riesen-Schanze vor"? Heute gibt der Mission: Impossible 7-Star die Antwort in einem spektakulären Video, das von einem norwegischen TV-Sender verbreitet wird. Wenn ihr auch dachtet "Ski-Springen", wart ihr nah dran an der Realität, wenn ihr bei Ski-Springen etwa auch an Lebensgefahr, Helikopter, Fallschirme und einen Abgrund ins Nichts denkt.

Action selber erleben, Erlebnisse verschenken Zu Amazon Gutschein

Angeheizt von Tenet: Tom Cruise im Adrenalin-Rausch in Mission: Impossible-Video

Tom Cruise hat bekanntlich erst vor kurzem Tenet gesehen und war begeistert. Kein Wunder, schließlich verfolgt Tenet einen ähnlichen, direkten Action-Ansatz wie Christopher Nolans Science-Fiction-Film, der neben waghalsigen Handlungsverrenkungen auch aufwendige Action-Sequenzen bietet.

Der Mann, der in diesem Video erst mit einem Motorrad besagte Rampe hinuntersaust, von einem Helikopter verfolgt und dann, nach dem Absprung in die Tiefe, von ihm in Schlepptau genommen wird, soll Tom Cruise sein. Schnallt euch an.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wie Tenet: Mission: Impossible 7 will uns mit handgemachter Action ins Kino locken

Videos und Geschichten wie diese, die Tom Cruise' an der Schwelle des Todes und der Grenze zur Selbstverstümmelung zeigen, gehören mittlerweile fest zur Vorbereitung auf den nächsten Actionfilm mit dem Kinostar. Wo früher ein Knöchelbruch vielleicht noch (un)glücklicher Zufall war, erkennen Marketingstrategen inzwischen großes virales Potential. Tom Cruise ist das bekannteste Zirkuspferd dieses von Adrenalin getriebenen Stils, Actionfilme zu vermarkten.

In Top Gun donnern echte Jets über die Schauspielerköpfe hinweg, in Tenet jagt Nolan eine echte Boeing in die Luft, auch James Bond begreift sich vorwiegend als Stunt-Kino und ist vielleicht ein früher Vorreiter, Filme auch so zu bewerben. Im Kino vibrieren dann Sitze, Leinwand und Ohrmuscheln des Publikums zittern, bis auch bei ihm das Adrenalin in den Adern pumpt.

Donnernder Top Gun: Maverick-Trailer mit Tom Cruise

Top Gun 2 - Trailer 2 (Deutsch) HD

Die Frage ist nun: Rauben Videos wie jenes oben den Stunts am Ende den schwindelerregenden Effekt, wenn wir sie im Kino sehen und womöglich schon antizipieren?

Mission: Impossible 7 startet im Sommer 2021 in den Kinos. Tenet läuft seit diesem August in den Lichtspielhäusern.

*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.

Was haltet ihr vom Tom Cruise-Stunt-Kino?