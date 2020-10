Mission: Impossible 7 - Tom Cruise prügelt sich durch aufwendigen Zug-Stunt

Die Dreharbeiten zu Mission: Impossible 7 begeistern mit einem weiteren verrückten Stunt. Dieses Mal prügelt sich Tom Cruise auf dem Dach eines fahrenden Zuges in Norwegen.

Wie in aller Welt will Mission: Impossible 7 die unglaublichen Actionszenen der Vorgänger übertreffen? Bisher schien die Antwort auf diese Frage ein waghalsiger Motorrad-Stunt zu sein, der Tom Cruise über eine gewaltige Rampe in den Abgrund katapultiert. Das Video vom Set sorgte zumindest bei uns in der Redaktion für staunende Gesichter.

Regisseur und Drehbuchautor Christopher McQuarrie gewährt nun jedoch auf Instagram einen weiteren Einblick in die Entstehung des Agenten-Blockbusters und signalisiert den Fans der Reihe, dass seine Ideen für atemberaubende Actionszenen noch lange nicht erschöpft sind. Auch ein kurzes Video gibt es zu sehen.



Mission: Impossible 7: Trom Cruise kämpft auf Zug

Christopher McQuarries Instagram-Bild zeigt, wie sich Tom Cruise als Ethan Hunt auf dem Dach eines fahrenden Zuges mit einem Widersacher prügelt. Zwar lässt uns der Schnappschuss aufgrund seiner Unschärfe nicht jedes Detail erkennen. Die Dramatik und Kinetik dieses Augenblick fängt er dafür umso besser ein.

Christopher McQuarrie schreibt dazu, dass die Dreharbeiten von Mission: Impossible 7 in Norwegen beendet sind. Als Nächstes begibt sich die Crew nach Rom, wo die Reihe schon einmal Halt gemacht hat, nämlich in Mission: Impossible 3, als Ethan Hunt und sein Team in einer nervenaufreibenden Sequenz den Vatikan infiltrierten.

Bevor es jedoch so weit ist, könnte ihr euch nachfolgend noch ein kurzes Video anschauen, das Tom Cruise auf dem fahrenden Zug zeigt. Von der Action an sich ist zwar nichts zu sehen. Doch allein die Lässigkeit, mit der Hollywoods unangefochtener Adrenalinjunkie auf dem Dach sitzt, befeuert die Vorfreude auf Teil 7.

Mission: Impossible 7 startet am 18. November 2021 in den deutschen Kinos. Mission: Impossible 8, der direkt im Anschluss gedreht wird, folgt knapp ein Jahr später am 3. November 2022.



