Action-Hit von Amazon geht mit neuer Serie weiter: Erster Trailer mit Chris Pratt entfesselt knallhartes Inferno

The Terminal List - Die Abschussliste entwickelte sich 2022 für Amazon Prime Video zum Serien-Phänomen. Nun steht das Prequel Dark Wolf in den Startlöchern, dessen ersten Trailer ihr jetzt sehen könnt.

Action- und Thriller-Serien wie Reacher und The Night Agent fluten aktuell die Streaming-Landschaft und beweisen sich als überaus erfolgreich – ob auf Amazon Prime Video, Netflix oder weiteren Diensten. Eines dieser Phänomene ist The Terminal List - Die Abschussliste, das 2022 bei Prime Video an den Start ging und dort mit Chris Pratt in der Hauptrolle zum Hit wurde. Nun wird die Geschichte im Prequel The Terminal List: Dark Wolf erweitert. Was euch darin erwartet, erfahrt ihr schon jetzt im ersten langen Trailer.

Seht hier den Trailer zu The Terminal List: Dark Wolf:

The Terminal List: Dark Wolf - S01 Trailer (English) HD

The Terminal List: Dark Wolf bei Amazon – darum geht's in der Prequel-Serie mit Taylor Kitsch und Chris Pratt

Dark Wolf führt in die Vergangenheit der Geschehnisse aus The Terminal List und erzählt die Vorgeschichte des Navy Seal Ben Edwards (Taylor Kitsch), den Fans bereits aus der Hauptserie kennen. Nach einem blutigen Einsatz wird Edwards von seinem Amt des Elitesoldaten befreit. Daraufhin erwartet ihn jedoch ein unerwarteter Auftrag der CIA unter der Leitung von Jed Havenford (Robert Wisdom). Doch auch James Reece (Chris Pratt) wird schon jetzt das ein oder andere Mal seinen Weg kreuzen.

Die Prequel-Serie wurde von Drehbuchautor Jack Carr und Showrunner David DiGilio entwickelt, die bereits bei der Hauptserie die Zügel innehatten. Neben Taylor Kitsch und Chris Pratt sind in The Terminal List: Dark Wolf unter anderem Luke Hemsworth (Westworld), Tom Hopper (The Umbrella Academy), Rona-Lee Shim'on (Fauda) und Jared Shaw (Civil War) zu sehen.

Wann kommt The Terminal List: Dark Wolf zu Amazon?

The Terminal List: Dark Wolf startet am 27. August 2025 bei Amazon Prime Video. Zunächst werden die ersten drei Folgen am Stück erscheinen. Daraufhin folgt immer mittwochs eine neue Episode. Die Staffel umfasst sieben Folgen. Darüber hinaus dürfen sich Fans bereits jetzt auf die 2. Season der Hauptserie freuen. Diese wurde bereits im Februar 2023 bestätigt.

Auf welche Serien ihr euch sonst noch im August freuen könnt, erfahrt ihr in unserem Podcast:

Podcast: Die 15 besten Serien im August bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im August, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Highlights im August umfassen neben der neuesten Staffel des Netflix-Hits Wednesday auch den mit Spannung erwarteten Sci-Fi-Horror Alien: Earth, ein Historien-Epos mit Jason Momoa sowie das nächste Kapitel aus dem Outlander-Universum und reichlich Action bei Amazon.