Ein halbes Jahr später: Amazon verlängert Thriller-Serie mit Marvel-Star und bestellt obendrauf Prequel

Letztes Jahr kehrte Marvel-Star Chris Pratt mit The Terminal List in die Serienwelt zurück. Jetzt steht endlich fest, wie es mit dem Action-Thriller aus dem Hause Amazon weitergeht.

Chris Pratt hat in gleich mehreren der größten Filme der vergangenen Dekade mitgespielt. In der Jurassic World-Reihe bändigt er Raptoren. Im Marvel Cinematic Universe trommelt er die Guardians of the Galaxy zusammen. Letztes Jahr kehrte er zu seinen Wurzeln zurück und veröffentlichte eine Serie: The Terminal List bei Amazon Prime.



Berühmt geworden ist Pratt durch die NBC-Comedy Parks and Recreation, die von 2009 bis 2015 ausgestrahlt wurde. Seine Rückkehr in die Welt der Serien ist sehr von seinem Status als Blockbuster-Star geprägt. The Terminal List ist ein actiongeladener Thriller, der von dem Navy-SEAL James Reece und einer großen Verschwörung erzählt.

The Terminal List bei Amazon Prime: Neben Staffel 2 kommt auch eine Spin-off-Serie

Wann, wie und ob die Geschichte nach der 1. Staffel weitergeht, war lange Zeit unklar. Amazon hat Pratt ein halbes Jahr zappeln lassen. Wie Variety berichtet, wird The Terminal List dafür jetzt im großen Stil ausgebaut. Neben einer 2. Staffel wurde eine Prequel-Serie bestellt, die sich um Taylor Kitschs CIA-Agenten Ben Edwards dreht.



Hier könnt ihr den Trailer zu The Terminal List schauen:

The Terminal List - S01 Trailer (Deutsch) HD

Die Geschichte von The Terminal List geht auf den gleichnamigen Roman von Jack Carr zurück. Entwickelt wurde die Serie von David DiGilio. Der größte Name hinter den Kulissen ist ein anderer: Action-Regisseur Antoine Fuqua inszenierte die Pilot-Episode und begleitete die Produktion der 1. Staffel als ausführender Produzent.

